fútbol femenino

Drama en la selección femenina: Aitana Bonmatí, baja por rotura de peroné

La centrocampista del Barça se perderá el partido de vuelta de la final de la Nations League ante Alemania

Aitana, durante la ida de la final de la Nations League
A. L. Menéndez

Aitana Bonmatí, considerada la mejor futbolista del mundo y ganadora de tres Balones de Oro, sufrió este domingo una grave lesión y no podrá ser alineada con España el martes en el partido de vuelta de la final de la Nations League que ... la selección jugará ante Alemania (0-0 en la ida).

