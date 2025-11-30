Drama en la selección femenina: Aitana Bonmatí, baja por rotura de peroné

Aitana Bonmatí, considerada la mejor futbolista del mundo y ganadora de tres Balones de Oro, sufrió este domingo una grave lesión y no podrá ser alineada con España el martes en el partido de vuelta de la final de la Nations League que ... la selección jugará ante Alemania (0-0 en la ida).

Así lo informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mediante un comunicado:

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Aitana Bonmatí causa baja por lesión en la concentración de la @sefutbolfem



La centrocampista azulgrana viajará a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación.



🔗 https://t.co/biH7eTXgB3.#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/6VdyxJW5zm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 30, 2025

«Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita.

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo.

La jugadora natural de Sant Pere de Ribes volverá a la Ciudad Condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación».