Dónde ver online y en televisión el Real Madrid - Barcelona hoy de LaLiga y a qué hora se juega el Clásico

Real Madrid y Barcelona disputan este domingo, 26 de octubre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 10 de la Liga, un duelo, uno de los más esperados cada temporada, en el que blancos y azulgranas se juegan el liderato del campeonato. Un ... atractivo duelo que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y al que ambos equipos llegan después de disputar sus compromisos europeos.

Xabi Alonso afronta su primer clásico en el banquillo del Real Madrid, que el pasado curso no fue capaz de ganar ninguno de sus enfrentamientos ante los azulgranas. El tolosarra no podrá compartir la banda con el alemán Hansi Flick, que fue expulsado en el último partido del Barça frente al Girona y que se perderá el encuentro de este domingo por sanción. Tampoco podrá contar el Barcelona con futbolistas como Joan García, Gavi o Lewandowski, lesionados, aunque recupera para la cita a Raphinha.

Futbolistas blancos como Huijsen o Carreras también se estrenan este domingo en un clásico, uno de los encuentros que más expectación despiertan a lo largo de la temporada en España y el resto del mundo. La afición madridista llenará las gradas del Santiago Bernabéu.

La gran amenaza del Real Madrid lleva el nombre de Kylian Mbappé, máximo goleador del equipo blanco y del campeonato nacional con diez goles, una media de más de un tanto por partido del delantero francés. El galo, decisivo con su diana en la última cita liguera ante el Getafe (0-1), ha encontrado en Güler a su mejor socio y todo apunta a que el turco será titular ante un Barcelona que en las últimas semanas ha dejado dudas en sus partidos. En el último, ante el Girona, un tanto de Araujo en el tiempo de prolongación dio los tres puntos a los azulgranas (2-1), que llegan a la cita en el Bernabéu con dos puntos menos que su rival.

En el bando visitante la gran amenaza es Lamine Yamal, ya recuperado de sus problemas físicos aunque en los últimos partidos se ha mostrado aún lejos de su mejor versión.

El balance histórico de los enfrentamientos entre los dos grandes del fútbol español la balanza está muy equilibrada. En los 261 partidos entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el club blanco ha celebrado 105 victorias, una más que los azulgranas, acabando en empate los otros 52 encuentros.

A qué hora es del Real Madrid - Barcelona de LaLiga hoy

El atractivo Real Madrid - Barcelona, encuentro que se disputa este domingo en el estadio Santiago Bernabéu y correspondiente a la jornada 10 de la Liga, está programado para las 16.15 horas. Un partido en el que los aficionados del equipo merengue llenarán las gradas de su estadio.

Dónde ver el Real Madrid - Barcelona en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Real Madrid - Barcelona podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Dazn. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 10 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.