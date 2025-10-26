Suscribete a
ABC Premium
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Fútbol

Dónde ver online y en televisión el Real Madrid - Barcelona hoy de LaLiga y a qué hora se juega el Clásico

la Liga

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Real Madrid - Barcelona, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 26 de octubre

Dónde ver online y en televisión el Real Madrid - Barcelona hoy de LaLiga y a qué hora se juega el Clásico
Dónde ver online y en televisión el Real Madrid - Barcelona hoy de LaLiga y a qué hora se juega el Clásico
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Real Madrid y Barcelona disputan este domingo, 26 de octubre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 10 de la Liga, un duelo, uno de los más esperados cada temporada, en el que blancos y azulgranas se juegan el liderato del campeonato. Un ... atractivo duelo que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y al que ambos equipos llegan después de disputar sus compromisos europeos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app