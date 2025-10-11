Suscribete a
ABC Premium

Dónde ver online y en televisión a España hoy del Mundial Sub-20 y a qué hora juega el partido contra Colombia

Conoce a qué hora juega España hoy contra Colombia y dónde ver en televisión y online el partido del Mundial Sub-20

Dónde ver online y en televisión a España hoy de clasificación para el Mundial 2026 y a qué hora es el partido contra Georgia

España - Colombia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Mundial Sub-20 hoy
España - Colombia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Mundial Sub-20 hoy

I. A

España se enfrentará este sábado 11 de octubre a Colombia en cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile. La Rojita se clasificó tras derrotar a Ucrania en un encuentro en el que fue superior en la primera mitad de la ... mano de Pablo García, el hombre del partido, pero en el que volvió a dejar muchas dudas en el complemento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app