Dónde ver online y en televisión el Balón de Oro 2025 hoy y a qué hora empieza la gala en París

Dónde ver online y en televisión la gala del Balón de Oro 2025 hoy y a qué hora empieza la gala en París

Este lunes 22 de septiembre tiene lugar la gala del Balón de Oro 2025. Esta se perfila como uno de los eventos deportivos más esperados del año, con la atención mundial puesta en quién será coronado como el mejor futbolista del planeta. La prestigiosa gala organizada por la revista France Football reunirá a las mayores estrellas del fútbol en una ceremonia que promete emociones, sorpresas y debates entre aficionados y expertos. En un año cargado de grandes competiciones internacionales y logros individuales de impacto, la pregunta clave sigue abierta: ¿quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol mundial?

Para ello habrá que atender a lo que ocurra en el Théâtre du Châtelet de París durante la ceremonia de celebración del Balón de Oro 2025. El galardón, entregado por la revista France Football, afronta su 69ª edición masculina, con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como principales candidatos. En total, la gala contará 13 trofeos.

Premios a repartir en la gala del Balón de Oro 2025 • Balón de Oro masculino

• Balón de Oro femenino

• Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven)

• Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven)

• Trofeo Yashin masculino (mejor portero)

• Trofeo Yashin femenino (mejor portera)

• Trofeo Cruyff masculino (mejor entrenador o entrenadora de equipo masculino)

• Trofeo Cruyff femenino (mejor entrenador o entrenadora de equipo femenino)

• Mejor club masculino

• Mejor club femenino

• Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador del año)

• Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora del año)

• Premio Sócrates (compromiso social o humanitario)

En materia de fútbol femenino, se continúa especulando fuertemente con el triunfo de Mariona Caldentey, en el que sería el quinto Balón de Oro caído en manos de una jugadora española. Además, habrás más representación española como Pedri, Fabián Ruiz, Aitana Bonmatí, Esther González, Patri Guijarro o Alexia Putellas, entre otros jugadores y jugadoras españolas. Además, el entrenador Luis Enrique podrá optar al premio tras haber ganado la Champions League.

A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro 2025 dará comienzo de forma oficia a las 21:00 (hora peninsular). Si bien, el acto se pondrá en marcha desde las 19:00 cuando los 30 nominados comiencen a llegar al teatro parisino, junto con invitados como exjugadores, exentrenadores y otras personalidades del deporte.

Dónde ver online y en televisión la gala del Balón de Oro en España

El Balón de Oro 2025 podrá verse en directo online y en televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus+ (dial 7).