Dónde ver online y en televisión al Athletic Club hoy de Champions y a qué hora juega el partido contra el Arsenal

El Athletic Club de Bilbao recibe hoy martes 16 de septiembre en San Mamés al flagrante Arsenal de Mikel Arteta en la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26. Con su derrota por 3 a 0 en la pasada Emirates Cup todavía en la retina y con las espadas en ristre aguardando la visita de todos los pupilos 'txuriurdines' que aglutina el equipo londinense, los de Ernesto Valverde seguirán sin poder contar con su estrella Nico Williams.

Tras tres meritorias victorias consecutivas ante Sevilla, Rayo Vallecano y Real Betis, el Athletic acumula ahora dos derrotas en sus últimos dos partidos de Liga ante Osasuna y Alavés. El Arsenal, por su parte, llega lanzado a San Mamés, aunque también adolecido por sus bajas. Por lo pronto, ni Ødegaard ni Saka entrenaron ayer con el grupo, como sí Saliba y Nørgaard. Havertz, claro, sigue fuera.

A qué hora empieza el Athletic Club contra Arsenal hoy

Esta primera jornada de Champions League para Athletic Club y Arsenal se disputa hoy martes 16 de septiembre a las 18:45 horas en San Mamés, inaugurando la edición en general al mismo tiempo que PSV y Union SG.

Dónde ver el Athletic Club contra Arsenal de Champions en televisión y online

El Athletic Club contra Arsenal podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus en el canal Liga de Campeones 2 (dial 61). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.