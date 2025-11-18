Dónde ver online y gratis a España hoy del partido clasificatorio del Mundial 2026 y a qué hora juega contra Turquía

La selección española de fútbol afronta este martes, 18 de noviembre, ante Turquía su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto de Luis de la Fuente llega prácticamente ya ... con el billete en el bolsillo y solo una hecatombe ante los turcos le puede apartar del objetivo.

España, que el pasado sábado vencía 0-4 en Georgia, suma tres puntos más que los turcos en la clasificación, por lo que le vale el empate esta noche en Sevilla para poder encadenar su decimotercera presencia consecutiva en la Copa del Mundo. Pero no solo eso, para que Turquía pueda arrebatar la plaza directa de clasificación a la selección de Luis de la Fuente necesita ganar por 0-7 o resultados similares, una circunstancia que parece una quimera teniendo en cuenta la trayectoria del combinado español.

En La Cartuja de Sevilla no estará Huijsen, que ya se perdió el duelo ante los georgianos y que el pasado domingo era desconvocado por la Federación Española. Los turcos llegan a la cita después de su victoria el pasado sábado ante Bulgaria (2-0).

La selección española de fútbol elevó, con su triunfo ante Georgia en Tiflis, hasta 30 los partidos oficiales en los que se mantiene invicta, superando su mejor registro histórico, hasta ahora en manos del equipo dirigido por Vicente del Bosque entre 2010 y 2013, una espectacular racha que quiere continuar este martes.

A qué hora es el partido entre España y Turquía

Este España - Turquía correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, se juega en el estadio de La Cartuja de Sevilla hoy martes 18 de noviembre, a las 20.45 (hora peninsular).

Dónde ver a España contra Turquía en televisión, online y gratis

El encuentro entre españoles y turcos podrá verse en directo a través de La 1 y RTVE Play. En cualquier caso, ABC.es ofrecerá en su portal web una amplia cobertura con los mejores comentarios, crónicas y notas a leer.