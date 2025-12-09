Dónde ver gratis online y en televisión el sorteo de la Copa del Rey para los partidos de dieciseisavos de final y a qué hora empieza

La Copa del Rey da la bienvenida en la ronda de dieciseisavos a los equipos que faltaban por sumarse al torneo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, como participantes de la Supercopa de España, se han saltado las dos primeras eliminatorias ... , donde la ilusión se ha desbordado por muchos rincones de España en busca de convertirse en los matagigantes.

Ourense CF y Atlético Baleares se han colgado esa etiqueta al eliminar de la competición a conjuntos de Primera División. Real Oviedo y Girona cayeron a manos de los gallegos, mientras que los baleares apearon al Espanyol, uno de los equipos con mejores prestaciones en la Liga.

De este modo, son 17 los equipos de la élite del fútbol español presentes en los dieciseisavos, de modo que habrá una eliminatoria entre equipos de Primera, que se jugará en el campo de la bola que sea extraída en primer lugar. Eso sí, en ningún caso será alguno de los cuatro clubes de la Supercopa el que actúe de local, puesto que estos forman parte de un bombo separado y tienen garantizado enfrentarse a domicilio a un rival de divisiones no profesionales.

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de Copa del Rey y los bombos Supercopa de España (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic.

Primera División (13): Mallorca, Alavés, Osasuna, Getafe, Villarreal, Elche, Levante, Real Sociedad, Real Betis, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda División (9): Huesca, Real Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing de Santander, Burgos y Granada.

Primera Federación (4): Guadalajara, Eldense, Talavera y Real Murcia.

Segunda Federación (1): Atlético Baleares.

Copa Federación (1): Ourense CF.

El sorteo comenzará emparejando al Ourense CF, que conserva el estatus de equipo procedente de la Copa Federación, con uno de los cuatro de la Supercopa. A continuación, será el turno del Atlético Baleares, también contra otro conjunto de la Supercopa. Los dos participantes de la Supercopa restantes se medirán a dos de los cuatro de Primera Federación que han superado las dos primeras eliminatorias.

Quedarán dos de Primera Federación, que recibirán en su feudo a dos equipos del bombo de Primera División. El sorteo continuará juntando a los nueve de Segunda con otros nueve de Primera (un cruce atractivo podría ser todo un Deportivo - Celta). De este modo, quedarán dos Primeras, que serán emparejados entre sí en una eliminatoria cuyo orden de extracción de las bolas dictará quién es el local y quién el visitante.

A qué hora es el sorteo de dieciseisavos de final de Copa del Rey

El sorteo de dieciseisavos de final de Copa del Rey se celebra este martes 9 de diciembre en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF, a partir de las 13:00 horas.

La duración aproximada prevista para la realización del mismo es de 40 minutos.

Dónde ver en televisión y online el sorteo de los dieciseisavos de final de Copa del Rey

Las plataformas con derechos de la Copa del Rey en España; es decir, RTVE y Movistar Plus+, emiten el sorteo de los dieciseisavos de final de Copa del Rey. Concretamente, a través de sus canales Teledeporte y M+ LALIGA, que conectarán con puntualidad con el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.

El sorteo también cuenta con señal online en RTVE Play, la plataforma de streaming de la cadena pública, y en el canal de YouTube de la RFEF.

Las fechas de la Copa del Rey Dieciseisavos de final: 16, 17 y 18 de diciembre. La eliminatoria del Rayo Vallecano, independientemente de su rival, se jugará el 6 de enero de 2026.

Octavos de final: 13, 14 y 15 de enero de 2026.

Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero de 2026.

Semifinales: 10, 11, 12 de febrero de 2026 (ida); 3, 4 y 5 de marzo de 2026 (vuelta).

Final: sábado 25 de abril de 2026.

Dónde se televisan los partidos de los dieciseisavos de final de Copa del Rey

A partir de la ronda de dieciseisavos de final todos los encuentros cuentan con transmisión televisiva en España, o bien en abierto, o bien en la plataforma de pago con derechos de la competición.

Catorce eliminatorias serán exclusivas de Movistar Plus+, que compartirá los derechos con RTVE de una adicional. El otro partido será el único con emisión exclusiva en la cadena pública, que cuenta con la primera elección.

En esta ocasión no habrá ningún encuentro televisado en las cadenas autonómicas, que durante las dos primeras rondas sí han podido adquirir los derechos de aquellos partidos que no han sido elegidos por RTVE ni Movistar Plus+.