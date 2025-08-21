Las voces que al final de la pasada temporada clamaban por la reducción del número de partidos y, en consecuencia, del riesgo lesional para el jugador, han recibido, vista la planificación de la temporada 25-26, la callada por respuesta y dos tazas de ... caldo. La falta de convergencia de los diversos intereses que concurren en el diseño del calendario (LaLiga, Federación, equipos y jugadores) cuaja para la temporada 25-26 en un total de 79 partidos posibles.

El número de partidos previstos entre Liga, Copa del Rey, Champions y Supercopas daría un máximo de 63. El Mundial podría llegar a 16. La temporada pasada, recordemos, terminó el 9 de julio. Equipos como el Real Madrid han tenido 24 días de vacaciones y unos exiguos 15 días de pretemporada, con lo cual, la protección del entrenamiento estructurado que proporciona una pretemporada como Dios manda, ha desaparecido.

Además de ello, estamos en año de Mundial, que es el gran acontecimiento del fútbol y también determina las carreras de los jugadores. Por lo cual, muchos de ellos, a partir de abril (recordemos que el Mundial parte el 11 de junio), empezarán a cuidar sus piernas para exhibirse en las mejores condiciones posibles en el gran escaparate.

Si nos centramos en que un club como el Real Madrid, en la pasada temporada, tuvo 22 jugadores heridos, con un total 61 lesiones, 44 de las cuales fueron musculares, en 68 partidos jugados, podemos estar ante una temporada de récord lesional.

El Real Madrid afronta el comienzo de la temporada con cuatro lesionados: Mendy, Endrick, Bellingham y Camavinga y con cuatro jugadores más en fase de readaptación, tras bajas de larga duración. Militao ha jugado un partido oficial en los últimos 278 días, Carvajal ha jugado un partido oficial en los últimos 313, Rudiger ha jugado cinco partidos oficiales en los últimos 110 días y Alaba ha jugado 14 partidos oficiales en 606 días.

A nadie se le escapa que el Real Madrid y sus técnicos habrán trabajado con estos jugadores y con el conjunto de la plantilla a lo largo de todas las vacaciones. A pesar de ello, enfrentarse a la temporada 25-26, que puede alargarse hasta 79 partidos, con 15 días de preparación y un partido amistoso, no deja de producir vértigo.