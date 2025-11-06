Suscribete a
0
1
1ª parte
  • Pablo Durán (2')

Liga Europa. Ronda eliminatoria. Jornada 4 Jueves 06/11 18:45h. Árbitro Anastasios Papapetrou. Estadio Maksimir. Canal Movistar Liga de Campeones

FÚTBOL

Dinamo de Zagreb - Celta de Vigo, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Europa League hoy

Dinamo de Zagreb - Celta de Vigo, en directo
Sigue en directo cómo va el Dinamo de Zagreb - Celta de Vigo con el resultado, el ganador y la última hora del partido de Europa League.

21'Icono
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Bruno Goda intentó un pase en profundidad pero Arbër Hoxha estaba en posición de fuera de juego.
17'Icono
Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Javi Rodríguez.
15'Icono
Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).
15'Icono
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.

15'Icono
Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román.
14'Icono
Remate fallado por Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde fuera del área.
5'Icono
Remate fallado por Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
3'Icono
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 1. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.

3'Icono
Falta de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo).
3'Icono
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'Icono
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Josip Misic.
1'Icono
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Jones El Abdellaoui estaba en posición de fuera de juego.

1'Icono
Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'Icono
Falta de Miha Zajc (Dinamo Zagreb).
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Descarga la app