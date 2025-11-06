Dinamo de Zagreb - Celta de Vigo, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Europa League hoy

Sigue en directo cómo va el Dinamo de Zagreb - Celta de Vigo con el resultado, el ganador y la última hora del partido de Europa League.
21'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Bruno Goda intentó un pase en profundidad pero Arbër Hoxha estaba en posición de fuera de juego.
17'
Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Javi Rodríguez.
15'
Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).
15'
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.
15'
Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román.
14'
Remate fallado por Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Remate fallado por Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
3'
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 1. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Falta de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo).
3'
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Josip Misic.
1'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Jones El Abdellaoui estaba en posición de fuera de juego.
1'
Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Miha Zajc (Dinamo Zagreb).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
