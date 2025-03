Detienen al escolta de Maradona por falso testimonio en el juicio por la muerte del astro del fútbol

Este martes en Buenos Aires ha tenido lugar una nueva audiencia del juicio en el que el equipo médico que atendió a Diego Maradona en sus últimos días está acusado de homicidio simple. Esta jornada ha sido de gran relevancia en el proceso judicial, ... dado que declaró por primera vez una de las hijas del 'Pelusa'. Además, uno de los exescoltas del astro del fútbol fue detenido, tras ser acusado de dar falso testimonio. Las condiciones de la internación domiciliaria y la falta de ambulancia, en el foco de los cuestionamientos de los testigos.

Pasadas las 11 horas locales en el Tribunal Oral N°3 de San Isidro (provincia de Buenos Aires) comenzó una de las audiencias más esperadas del juicio por la muerte del icono del fútbol argentino. En una soleada tarde invernal en Buenos Aires declararon varios de los testigos de la causa. Entre ellos, una de las hijas del exdeportista: Jana Maradona. Cabe recordar que son siete los imputados en la causa.

Uno de los primeros testimonios fue el de Andrea Flavia Penélope Jordan, la encargada de negociar la renta de la casa donde murió el exjugador –ubicada en la localidad bonaerense de Tigre-, donde se encontraba en situación de internación domiciliaria. «Las hijas estaban a cargo de todo porque Diego estaba recién operado», aseguró Jordan e insistió: «En la firma del contrato todos decían que Gianinna, Dalma y Jana se iban a ocupar de Diego«.

A continuación, declaró Santiago Giorello, titular de la propiedad donde se encontraba Maradona al momento de fallecer. En su testimonio sostuvo que no se cumplió con la condición del contrato que establecía que habría una ambulancia permanente en la puerta de la casa. «Nunca la vi», denunció.

Detención por falso testimonio

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más álgidos de toda la audiencia ocurrió cuando uno de los llamados a declarar, el excustodio de Maradona, Julio César Coria, fue detenido tras ser acusado del delito de falso testimonio.

El fiscal solicitó la detención del encargado de la seguridad del exjugador por considerar que el testigo omitió decir que la psiquiatra Agustina Cosachov realizó RCP a Maradona en su primera declaración. «Ahora sí recuerdo que Cosachov le hizo maniobras en el pecho. En ese momento no me lo habré acordado», se defendió ante los jueces.

A su vez, el excustodio aseguró no haber hablado con el médico Leopoldo Luque antes del fallecimiento del exjugador, algo que fue rápidamente desmentido en la sala tras la exhibición de chats entre ellos en los que se referían a la salud de la víctima e, incluso, hablaban de una invitación a un asado. «Sinceramente, no me acordaba de esas conversaciones», insistió sin éxito. Minutos más tarde, al pedido de detención se adhirieron todas las querellas.

El testimonio de la hija de Maradona

Hacia el final de la tarde tuvo lugar uno de los testimonios más importantes hasta ahora, por tratarse de la primera familiar del astro del fútbol que declara en el caso. Se trata de su hija, Jana Maradona. En un emotivo relato, en el que en un momento no faltaron las lágrimas, la joven apuntó contra el equipo médico a cargo de su padre. Afirmó que tanto la psiquiatra Cosacovh como el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, recomendaron que Maradona fuese internado de manera domiciliaria.

«Luque nos dijo que era una locura llevarlo a una clínica. Lo dijo con énfasis. Estaba indignado por la primera propuesta. Nosotras nos desviamos hacia la internación domiciliaria porque si el médico de cabecera decía que era mejor, nos fuimos para ese lado», explicó, y luego se refirió a las condiciones de su internación: «En la casa no vi demasiado de aparatos médicos. No vi nada. Nunca vi una ambulancia».

Hacia el final de la declaración, la hija del 'Pelusa' rompió en llanto al contar cómo tuvo noticia del fallecimiento. «Pensé que era mentira porque en la TV inventan sobre eso. Al rato me llega un mensaje que dice 'venite ya porque tu papá entró en paro'. Cuando entro con el auto al barrio, llegando a la esquina, escucho en la radio que había fallecido Diego Maradona».