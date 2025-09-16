Suscribete a
Las desventuras de un club apátrida

Entrenan en Málaga y juegan en Murcia: los futbolistas de La Unión, obligados a recorrer 350 kilómetros para poder ejercer de local mientras la justicia deportiva resuelve su cambio de domicilio. «Siempre jugamos de visitante», lamentan

La Unión, un club obligado a mudarse de ciudad un mes antes del inicio de la liga

Los componentes del Unión Malacitano cargan sus maletas rumbo a Murcia para jugar de local Ángel García

Ángel García

Totana (Murcia)

351 kilómetros separan Málaga de Totana (Murcia). Casi cinco horas de viaje en autobús para un club al que algunos le otorgan patria geográfica y otros le exilian a un éxodo donde han encontrado destino transitorio. Su historia se ciñe a interpretaciones federativas y ... a una viabilidad de supervivencia que pasaba por un destierro voluntario desde tierras murcianas a la capital malagueña, donde encontraron un acomodo que ahora el juez de competición les niega.

