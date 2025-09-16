Las desventuras de un club apátrida

351 kilómetros separan Málaga de Totana (Murcia). Casi cinco horas de viaje en autobús para un club al que algunos le otorgan patria geográfica y otros le exilian a un éxodo donde han encontrado destino transitorio. Su historia se ciñe a interpretaciones federativas y ... a una viabilidad de supervivencia que pasaba por un destierro voluntario desde tierras murcianas a la capital malagueña, donde encontraron un acomodo que ahora el juez de competición les niega.

Recapitulando, las territoriales Murciana y Andaluza aceptaron el traslado el pasado mes de junio del FC La Unión Atlético, que disputaba sus encuentros en La Unión, municipio de casi 20.000 habitantes en el Campo de Cartagena. Pero, Rafael Alonso, juez único de competiciones no profesionales, denegó la mudanza federativa de un club que había nacido en 2011. La falta de apoyos y diversos desencuentros con los gestores municipales de la localidad cartagenera habían provocado que los rectores del club buscaran instalarse en otro lugar.

Había aparecido, entonces, Málaga como destino. Encontraron allí, una nueva propiedad y unas instalaciones que siempre habían ansiado. La idea era competir en el Ciudad de Málaga, frente al Carpena, pero la resolución del organismo consideró improcedente el traslado obligando al nuevo club, el CD Unión Malacitano, a disputar sus encuentros en la geografía murciana, donde consideraba que pertenecía. Pero no han vuelto al Municipal de La Unión. Las desavenencias de los anteriores gestores con el Ayuntamiento de La Unión han hecho que encuentren solución momentánea en Totana, donde el Olímpico, club local, y el organismo municipal les ha facilitado lo que no les daban en su antigua casa. «No teníamos apoyos, muy pocos socios, escasos recursos… no podíamos continuar allí», dice Mario Luna, director general del club, que quiere olvidarse del pasado y centrar sus pensamientos en Málaga, aunque quiere mantener su optimismo. «Estamos pendientes de la cautelar del Consejo Superior de Deportes», añade.

Insostenible

En apenas unas semanas, las que separan el 'Play Off' de ascenso a Primera RFEF a comenzar de nuevo a competir en el Grupo IV de Segunda RFEF, el club se ha visto practicando funambulismo sostenido por decisiones muy controvertidas de los estamentos futbolísticos. «Por un lado, hicimos en tiempo y forma el cambio, siempre de buena fe. Contamos con el apoyo de las federaciones territoriales implicadas, pero ahora nos sentimos indefensos», concreta el representante de un club del que ya muchos dudan de su sostenibilidad.

«Para nosotros el golpe fuerte fue cuando el Juez Único de la RFEF nos imposibilita la inscripción. Llevábamos esperando el visto bueno federativo varias semanas, pero nunca llegó», asegura Luna, que se ampara en el precedente del traslado del Ciudad de Murcia a Granada, en la 2007-2008. «De no recibir la cautelar del CSD, iremos por la vía civil. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tienen que ser sensibles con nuestra situación sabiendo que somos y nos sentimos de Málaga».

De momento, lo que prevalece es la resolución establecida el 5 de agosto por Rafael Alonso, el juez competente en este asunto de la RFEF, que resolvió que se inscribía al club murciano en la competición, pero no se admitía su traslado. Desde el RAED (Registro Andaluz de Entidades Deportivas) su normativa no permite trasladar directamente un club desde otra Comunidad Autónoma porque la única opción posible era constituir otro nuevo con acta fundacional y estatutos propios.

El equipo que siempre juega de visitante De Málaga a Totana, la rutina de los jugadores de La Unión para ejercer de local ÁNGEL GARCÏA

Eso fue lo que hicieron los promotores de la iniciativa, con Daniel Pastor a la cabeza, empresario malagueño que adquirió el FC La Unión Atlético para trasladarlo a su ciudad y que fue administrador concursal del Málaga CF hace unos años. «Nos desvinculamos del Málaga CF, no tenemos nada que ver. Somos el segundo club senior de la ciudad», comentó Pastor en la presentación del club ante los medios a primeros de julio.

Constituido entonces ese nuevo club con acta fundacional y estatutos propios, se funda el CD Unión Malacitano, pero el Juez de Competición interpreta la operación de otra forma porque para él no sería un traslado, sino una creación 'ex novo', lo que desactivaría el argumento de continuidad como club. La normativa territorial y nacional no iban de la mano.

El mismo juez señala en la resolución que la RFEF no puede convalidar una maniobra que podría vulnerar la integridad de la competición, pese a que desde el club sostienen incluso que la presencia del mismo NIF en los dos nombres del club indica que es el mismo. Finalmente, Rafael Alonso no dio el permiso que solicitaba el club a la petición subsidiaria de jugar sus partidos en Málaga, algo que el club pedía, aunque no se reconociese el traslado porque supondría concederlo de facto.

La situación disparatada se observó el pasado domingo en el Juan Cayuela de Totana, el lugar del destierro de un equipo que no se siente parte del lugar y que afrontó su duelo ante el Xerez DFC como un choque entre dos equipos visitantes. «Jugamos como si lo hiciéramos a domicilio», decía tras el partido Francis Ferrón, un histórico del fútbol modesto que confirmaba las dudas sobre lo que se les avecina: «De no recibir la cautelar nos vemos viajando todas las semanas y eso es algo muy raro, aunque no depende de nosotros». Además, lamenta no poder sentirse parte de la capital andaluza: «Estamos en una situación en la que jugamos sin afición. No sabemos si en Málaga la tenemos, porque no hemos jugado aún como locales. Lo peor no es eso, es ver que tienes familia y no la verás ningún fin de semana».

«Tenemos que saber gestionarlo», reflexionaba José Miguel Campos, técnico del club. «Es una situación difícil y tenemos que adaptarnos a ella. Tenemos unas instalaciones maravillosas donde nuestro fútbol sería mucho más fácil, pero no hay más».

El descontento de la directiva de los malagueños/murcianos los lleva a pensar en una especia de caza de brujas. «En el primer partido en el Lebrija ante el Antoniano, ya vimos que la RFEF había ordenado seguir nuestra situación con lupa«, se lamenta Luna. «Eso hizo que tuviéramos que jugar con las camisetas suplentes del rival porque no aceptaba el colegiado que disputaran su choque con la camiseta con el escudo del Unión Malacitano», añade. Este pasado domingo lo hicieron con una nueva con los colores blanquiazules del desaparecido CD Málaga pero con el escudo de La Unión Atlético.

Concluye Mario Luna, con una queja sobre la que cimentan su descontento: «Desde el 28 de junio tenemos todo en orden; el cambio de nombre y el del domicilio social, todo realizado en tiempo y forma, pero el único que se pronuncia es el juez de competición, nadie de la RFEF. Somos el Unión Malacitano». Y de esa forma se anunciaron por megafonía en el partido los cambios e incidencias del club que, pese a la distancia, hizo del Municipal de Totana su casa por dos horas.