Deschamps abre otro frente en Francia: degrada a Griezmann por Mbappe

Zanjado el asunto Benzema, después de que el delantero del Real Madrid decidiese dejar el equipo de Francia y el seleccionador galo Didier Deschamps anunciase que ya no contestaría en sala de prensa más preguntas sobre el madridista, las aguas parecían volver a su cauce. Nada más lejos de la realidad.

Asombra la capacidad del equipo galo para unir a su descomunal potencial futbolístico una enorme facilidad para generar polémicas. El ya expresidente Le Graët y su desprecio a una leyenda como Zidane, el adiós de Benzema al Mundial de Qatar por la puerta de atrás, las tensiones Giroud-Mbappé... Y ahora el cambio de capitanía tras las retiradas del equipo nacional de Hugo Lloris y Raphael Varane.

Didier Deschamps, afianzado en el cargo tras su subcampeonato en Qatar, ha elegido como nuevo capitán a Kylian Mbappé, delantero estrella del París Saint-Germain. Internacional desde 2017, con 66 partidos vestido de 'bleu' y 36 goles a sus espaldas, releva al portero del Tottenham en el cargo de primer capitán con solo 24 años.

Una decisión del seleccionador galo que, una vez más, ha levantado polvareda en el país vecino, pues deja en un segundo escalón a Antoine Griezmann cuando el futbolista del Atlético de Madrid es más veterano y fue el mejor jugador del equipo francés en el Mundial 2022. A partir de ahora será segundo capitán, puesto que deja vacante Varane.

La elección, que hará que Mbappé luzca por primera vez el brazalete este viernes en el 'Stade de France' ante los Países Bajos, en el marco de la clasificación para la próxima Eurocopa, ha provocado debate en Francia. Hoy, distintas voces apelan a que Griezmann, de 32 años, ha vestido la zamarra azul de la selección gala en 51 partidos más que el del PSG (117), y según algunos medios locales, la decisión no ha hecho precisamente feliz al jugador rojiblanco, si bien se presentó en los entrenamientos con una sonrisa.

«Es una falta de respeto a Griezmann»

Incluso un exinternacional como Robert Pires se ha mostrado disconforme y muy duro con la decisión del seleccionador: «¿Una elección lógica? Honestamente, no. Teniendo en cuenta la longevidad, los años pasados, esperaba que fuera Griezmann el elegido. Estoy sorprendido, sobre todo porque es el hombre fuerte de Didier, el que más cuenta, el que tiene más titularidades seguidas. Es una falta de respeto a Antoine aunque, insisto, no tengo nada contra Kylian»

«Es cierto que sobre el terreno Mbappé tiene las llaves del equipo desde hace tiempo, pero no hay que olvidar lo que hizo Antoine en el último Mundial, donde fue el mejor y el más regular», sentenció.

Las críticas han llevado a que Deschamps haya explicado en una entrevista a 'Téléfoot' su decisión, avanzada el lunes por el prestigioso 'L'Equipe': «Kylian cumple todos los requisitos para tener esta responsabilidad adicional. Pero esto no va en contra de Antoine, que siempre ha sido un jugador importante, incluso en los momentos difíciles en los que fue criticado». «La decisión está en línea con lo que está sucediendo en el terreno de juego, internamente. Y lo que espero durante esta etapa y en el futuro», agregó.

«Griezmann también tendrá la responsabilidad de ser vicecapitán, y con otros jugadores tendrá que tender vínculos y unir al grupo. Con el cuerpo técnico, conmigo, y también con la institución y el nuevo presidente de la Federación, Philippe Diallo».

Noticia Relacionada ¿Qué le pasa a Benzema?: un nuevo ecosistema familiar, cambios nutricionales y el desazón de Qatar Rubén Cañizares El francés no termina de explotar en una temporada muy complicada para él, con números por debajo de lo habitual y cuatro lesiones musculares

Deschamps reconoció que se inclinó por elegir al parisino por delante del de Mâcon antes de iniciar la presente concentración, si bien prefirió hablarlo este lunes con los afectados. «Ambos podían ser capitanes perfectamente, por eso preferí comentarlo antes con ellos, por si alguno me decía que no quería o pensaba que no era bueno para el grupo».