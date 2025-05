La lucha por el ascenso y descenso en directo hoy: partidos de la Liga Hypermotion, jornada 41

Necesita ganar y que el Levante no lo haga para ascender directamente. En caso de empate, debe esperar que el Elche no gane y que el Levante pierda.

Debe ganar y esperar que ni Levante ni Mirandés sumen tres puntos. El goal average general favorece al Elche sobre el Mirandés, pero no sobre el Levante.

Le basta con un empate para asegurar la permanencia. Incluso perdiendo, se salvaría si el Eldense no gana o no logra superar la diferencia de goles.

Real Zaragoza vs Deportivo de La Coruña: El Zaragoza necesita puntuar para evitar el descenso. El Deportivo ya está salvado y podría presentar un equipo con rotaciones

CD Eldense vs Racing de Santander: El Eldense se juega la permanencia. El Racing busca asegurar su puesto en el playoff de ascenso.