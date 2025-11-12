Derrota con gran susto de un Atlético aturdido, y victoria del intratable Barça

Barcelona y Atlético vivieron una dispar tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones femenina. El conjunto catalán exhibió su condición de líder de la clasificación con un solvente triunfo ante el OH Leuven belga, mientras que el Atlético, en ... un partido trabado, cayó ante el mayor oficio de la Juventus italiana.

No es fácil sobreponerse en frío a un embrollo como el resultante de un penalti pitado y anulado apenas tres minutos después de comenzado el encuentro. La árbitra del Atlético-Juventus creyó ver mano de la sueca Kullberg en el área italiana, pero el VAR la llamó y se desdijo.

La confusa jugada desorientó a ambos equipos. Nadie se decidió a tomar las riendas del juego, que discurrió a arreones, con escasa profundidad y peligro, entre ambas áreas.

No pasó casi nada hasta que Sarriegi culminó con un certero derechazo un rápido ataque del Atlético por la banda diestra. Estaba cercano el intermedio y esa ventaja era oro molido para el conjunto local, pero apareció Stolen Godo para pulverizarlo. La Juve había avisado a balón parado con un par de amagos, y la jugadora noruega acabó de confirmarlo con un impresionante e imparable saque de falta directa a la escuadra izquierda de Lola Gallardo.

Para golpe, el que asestó Bonansea en el minuto 55 al anota el segundo gol italiano. Y el que recibió en el comienzo de esa jugada Vitória. Las colchoneras reclamaron falta previa, pero la colegiada, tras la pertinente comunicación con el VAR, decretó que el 1-2 era válido.

Aturdido, el Atlético recibió otro impacto, físico y mental, cuando minutos después Andrea Medina se desplomó junto al córner izquierdo del área propia tras recibir un rodillazo en la cabeza propinado involuntariamente por Bonansea.

Medina fue retirada en camilla, afortunadamente ya consciente, después de que las jugadoras de ambos equipos, los integrantes de los banquillos y los aficionados presentes en Alcalá de Henares viviesen unos minutos de enorme angustia e incertidumbre.

El considerable susto afectó especialmente al Atlético y acabó de congelar las ideas y los ánimos de las futbolistas colchoneras.

Un poco antes, el Barcelona no dio opción al entusiasta Oud-Heverlee Leuven (3-0), una de las gratas sorpresas de la actual Champions femenina. A base de orden y disciplina, el equipo belga aguantó durante medio partido. O casi. Porque cuando expiraba la primera parte, Alexia Putellas ejecutó un penalti cometido sobre Graham.

El Barça se fue al descanso con ventaja mínima, pero suficiente para edificar sobre ese solitario gol un segundo tiempo más tranquilo y eficaz. Ayudó a ello, evidentemente, el madrugador 2-0, marcado en propia puerta por Everaerts en el minuto 54.

A partir de ahí, las azulgranas controlaron con cómoda firmeza el partido. Llegó el tercer tanto, de potente cabezazo de Paredes en el saque de un córner, y el encuentro quedó finiquitado.

Pudó el OH Leuven endulzar la derrota con un gol anulado por fuera de juego que, de haber sido legal, hubiera aguado mínimamente la celebración de Cata Coll, que disputó su partido número 100 como portera del Barça.

Celebrant els 💯 a la seva manera 😜 pic.twitter.com/K9njZTqBpu — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) November 12, 2025

Y también pudo el Barcelona ampliar el marcador cuando Kika estrelló la pelota en el larguero de la portería rival, pero la tarde-noche no dio para más.