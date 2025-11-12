Suscribete a
FÚTBOL / CHAMPIONS FEMENINA

Derrota con gran susto de un Atlético aturdido, y victoria del intratable Barça

FASE LIGA | JORNADA 3

Las rojiblancas pierden ante la Juve (1-2) y las azulgranas golean al OH Leuven (3-0)

Champions femenina: clasificación y resultados

Weir rescata un empate sobre la bocina y premia el empuje del Madrid

Andrea Medina, tendida en el césped tras recibir un rodillazo en la cara de Bonansea
Ángel Luis Menéndez

Barcelona y Atlético vivieron una dispar tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones femenina. El conjunto catalán exhibió su condición de líder de la clasificación con un solvente triunfo ante el OH Leuven belga, mientras que el Atlético, en ... un partido trabado, cayó ante el mayor oficio de la Juventus italiana.

