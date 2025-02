Derbi con cuentas pendientes

Ocho días después del 5-3 de la Supercopa, Atlético y Real Madrid vuelven a cruzar sus caminos en otro partido sin margen de error. El que gane, seguirá en la Copa del Rey y el perdedor verá el resto de la competición por televisión. ... Eliminatoria directa en el Metropolitano, como lo fue la pasada temporada en el Bernabéu, en unos cuartos de final que aún siguen presentes en la retentiva rojiblanca.

Es una de las muchas cuentas pendientes para esta noche. Hace justo un año, el Real Madrid echaba al Atlético en un eliminatoria caliente, con Savic expulsado en la prórroga, Ceballos librándose de una segunda amarilla y victoria final de los blancos en el tiempo extra gracias a los goles de Benzema y Vinicius, ya con superioridad numérica para los de Ancelotti.

En esta ocasión, el duelo copero pasa de cuartos a octavos y lo hace con el recuerdo bien fresco de las semifinales de la Supercopa en Riad. Otro derbi ganado por los blancos en la prórroga, como tantas otras veces. Desenlaces que para Ancelotti no tienen peso alguno en lo que pueda pasar esta noche en el Metropolitano: «Es un partido complicado y difícil. Aún más que el de la Supercopa, que fue muy igualado, porque ellos juegan en su casa y allí lo están haciendo muy bien. Voy a meter el mejor equipo posible».

Simeone también considera que el 5-3 de Arabia no reflejó la realidad de aquel duelo. «Creo que en los noventa minutos hicimos un buen partido y después en el alargue, en los primeros quince, no pasaron muchas cosas. Al final del partido, por su juego, lograron ganar justamente y llegar a la final que le ha hecho ser el campeón. Resolvimos mal una jugada que la podíamos haber resuelto mejor, que fue el gol de Joselu».

Coincidencias de dos entrenadores que quieren focalizar todas sus energías en lo deportivo, aunque cada uno a su manera. El pasillo, como sucediera hace dos años, cuando el Madrid ganó la Liga y justo la jornada siguiente debía visitar el Metropolitano y no recibió este habitual homenaje, vuelve a centrar la polémica en la previa. «Respeto las decisiones de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto y si no, también me parece perfecto. No le doy importancia. El Madrid hace las cosas de distinta manera. Cuando nos toque a nosotros hacer pasillo, elegiremos lo mejor para nosotros», comentó Ancelotti.

Simeone no fue muy original. Como sucediera en mayo de 2022, retorció el argumento para justificar por qué su equipo no hará pasillo: «Tenemos un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos», detalló el argentino.

Para los aficionados del Atlético, hacerle el pasillo al Real Madrid en su estadio es sinónimo de falta de respeto. Ellos entienden que esta negativa la comenzó el club blanco en 2014, cuando no le hizo pasillo en la final de la Champions de Lisboa, disputada solo una semana después de la última jornada de Liga, que aquel año ganó el Atlético gracias a su empate en el Camp Nou en la fecha 38. Aquello era imposible. La UEFA no permitía, ni permite, pasillos a campeones, pero de ese barro estos lodos. Ambos equipos saldrán juntos al césped, como siempre. Y el homenaje será para Griezmann, que ya ha superado a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del Atlético.

Vinicius vuelve al Cívitas

Entre los once jugadores blancos que salten al Metropolitano estará Vinicius, que regresa al estadio rojiblanco tras los insultos racistas recibidos en el partido de Liga de la pasada temporada. Este curso no disputó por lesión el duelo de septiembre, el único partido que ha perdido el Madrid esta temporada (3-1) entre todas las competiciones, pero esta noche llega en su prime, tras meterle tres al Barça, ser nombrado MVP de la final y reconocer por primera vez que debe mejorar ciertos comportamientos. «Vinicius ha vuelto a su mejor nivel. Después de la lesión ha necesitado un poco de tiempo. Además, está aprendiendo a jugar más por dentro y esto lo vuelve mucho más peligroso. Es mucho menos previsible cambiando a veces la posición, pero me gustó más lo que dijo tras el partido que los tres goles».

Su presencia en el Metropolitano será uno de los focos más calientes del derbi y está por ver si a su lado estará Rodrygo, que ayer no se entrenó con el resto de sus compañeros. Ancelotti desveló que necesitaba un día más de descanso para recargar pilas, pero que estaría en la lista de convocados. Otra cosa es que empiece de inicio. Si no fuera así, ahí tiene Ancelotti a Brahim, piropeado por Carletto en la previa: «Ha vuelto después de los dos años en el Milan con más conocimiento a nivel táctico. Es un jugador más potente que destaca mucho en espacios reducidos. Además, hace un trabajo defensivo muy importante, y puede jugar en varias posiciones de ataque. Es un jugador completo que nos está ayudando mucho».

En el Atlético no se esperan muchas novedades respecto al equipo que perdió la semana pasada ante los blancos. Cierto es que Savic salió en la foto de varios de los goles y que el equipo se vino abajo físicamente desde el minuto setenta, pero Simeone tiene fe en los suyos. «Evidentemente, nosotros tenemos gente un poco más baja en lo físico, pero la capacidad y la calidad está en la velocidad mental, no en las piernas. Ojalá mañana (por hoy) podamos tener en nuestra cabeza la velocidad mental que pide el partido».

Entre los disponibles, aunque no será titular, estará Correa, que podría abandonar el club en este mercado de enero para irse a Arabia, pero de momento no hay nada cerrado.