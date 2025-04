Dembélé y Donnarumma asestan el primer golpe

El PSG, un paso más cerca de la final de Múnich. El equipo de Luis Enrique se impone al Arsenal y regresa a París con ventaja gracias al tempranero gol de Dembélé y las salvadoras paradas de Donnarumma. Los de Arteta cercan el empate, pero ... se topan con el italiano y un fuera de juego de VAR que anula el tanto de Merino. Frustrados, permiten a los parisinos ampliar su renta, pero la distancia final es mínima, dejando la emoción intacta.

Arsenal 0-1 PSG Liga de Campeones | Semifinales (ida) Arsenal: Raya; Timber (White, m.83), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard (Nwaneri, m.90), Rice, Merino; Saka, Trossard y Martinelli.

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves (Zaïre-Emery, m.89), Vitinha, Fabián; Doué (Gonçalo Ramos, m.76), Dembélé (Barcola, m.70) y Kvaratskhelia.

Goles: 0-1, m.4: Dembélé.

0-1, m.4: Dembélé. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Trossard, Saka en el Arsenal y a Achraf, Joao Neves por el PSG.

Menos de cuatro minutos tarda el conjunto parisino en trasladar su buena puesta en escena en el Emirates al marcador. A una de las posesiones plenas de precisión en las que fluyen por el campo con constantes cambios de posición, Dembélé le aporta velocidad y lucidez, Kvaratskhelia el desborde y la asistencia, y, de nuevo el galo, una genial definición. No cambia la ventaja el plan de los de Luis Enrique, que siguen en posesión del balón con una medular multiplicada y un cambio de ritmo imparable con el georgiano, Doué y Achraf. Respira el Arsenal cuando Vincic no aprecia penalti en el toque de Timber sobre Kvaratskhelia y con la gran estirada de Raya para impedir el tanto de Doué, pero no será suficiente esperar a que capee el temporal.

Reacciona el cuadro 'gunner', siendo capaz por primera vez de salvar con acierto la presión de los galos y de interrumpir sus, hasta entonces, interminables sucesiones de pases. Kiwior se anima y alcanza la línea de fondo para regalarle el gol a Merino, pero la aparición salvadora de Neves lo evita. Ocasión suficiente para levantar a la parroquia local y desatar la furia inglesa en el tramo final de la primera mitad. Martinelli no acierta a castigar una mala salida de Donnarumma que desguarnece su meta, Saka se relame tras un robo a Pacho castigado con falta por un más que riguroso Vincic y, en un nuevo encuentro entre ellos, el portero del PSG saca una mano prodigiosa para salvar el gol del brasileño.

Los quince minutos de entretiempo no pasan factura alguna al Arsenal, que mantiene su constante amenaza en busca de a igualada. Rice se adueña del centro del campo y transmite orden y criterio a los suyos. Una falta centrada por el inglés es rematada por Merino a la red, aunque una minuciosa y narcotizante revisión del VAR anula el tanto del navarro por fuera de juego. En el intercambio de golpes en el que se convierte la cita, goza el PSG de un Donnarumma estratosférico, esta vez con una estirada magisptral para frustrar a Trossard.

Termina por desesperarse el cuadro 'gunner', también víctima del cansancio y la frustración a cada minuto que pasa, pero la tarea a emprender en París puede ser peor de no ser por el desacierto final del PSG. Pocos centímetros separan el disparo de Barcola, que sustituye a un lesionado Dembélé, de la portería de Raya, y solo el larguero evita que el delicioso control seguido por un punterazo de fútbol sala de Gonçalo Ramos deje muy encarrilada la eliminatoria. Perdona el Arsenal el empate, hace lo propio el conjunto francés, el Parque de los Príncipes dictará sentencia.