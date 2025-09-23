Dembélé barrió a Lamine en las votaciones del Balón de Oro

Salvo filtraciones, los detalles exactos, voto por voto, de la elección del Balón de Oro no se conocerán hasta el sábado, cuando se publicará la edición especial de la revista 'France Football (FF)', creadora y organizadora del evento. No obstante, una vez finalizada la ... gala de entrega de premios, Vincent García, editor jefe de FF, adelantó en 'L'Équipe TV algunos aspectos relativos a las decisiones del amplio jurado del popular galardón balompédico.

Como dato principal, el responsable de la revista francesa dejó claro que la diferencia de apoyos obtenidos entre Dembélé y el otro finalista, Lamine Yamal, fue contundente. Mucho más amplia de lo que indicaban los pronósticos y especulaciones habituales previas a la concesión del trofeo.

Como todos los años, los votantes son periodistas que representan, uno por país, a las 100 mejores selecciones del ranking de la FIFA. Cada uno de ellos elige a sus 10 mejores jugadores que, en orden descendente reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

"Ousmane Dembélé l'a emporté assez largement"



La réaction de Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, dans @lequipedusoir #ballondor pic.twitter.com/Ijdxb60pWG — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 22, 2025

«Si tuviera que darles una idea general diría que la verdad es que no hubo competencia. Ousmane (Dembélé) ganó por un amplio margen. Se ganó el apoyo de nuestros jueces. Es un ganador del Balón de Oro que, a priori, es una autoridad entre nuestros jueces».

Aunque el rendimiento colectivo del PSG podría haber hecho temer una dispersión de votos en detrimento de los ganadores de la Liga de Campeones, de las palabras de Vincent García se desprende que Dembélé fue elegido por amplísima mayoría. «Vitinha (centrocampista del PSG) consiguió varios primeros puestos, al igual que Achraf Hakimi (defensa y también compañero de Dembélé en el PSG), pero no muchos», señaló el editor de la revista gala.

«No hubo competencia, Ousmane ganó de forma bastante convincente. No hubo tanta dispersión de votos, casi arrasó... bueno... ganó con un amplio margen en todos los continentes, ya sea en África, Europa, Sudamérica o Norteamérica. Es un Balón de Oro indiscutible», sentenció Vincent García.