El debut casi soñado de Sonia Bermúdez: «Podíamos haber hecho algún gol más, pero no me puedo quejar»

La nueva seleccionadora, satisfecha por el abultado resultado, lamenta la lesión de Salma y recela todavía del desenlace de la eliminatoria: «Yo no me fío. Queda la vuelta y vamos a competirla»

Un estreno por todo lo alto

Sonia Bermúdez, durante el España-Suecia
Daniel Cebreiro

Málaga

Comenzaba una nueva etapa en la selección española femenina y había muchos ojos puestos en el debut de la seleccionadora, una Sonia Bermúdez que afronta su tercera etapa como entrenadora después de dirigir al cadete del Real Madrid y a las categorías inferiores ... de la RFEF. La entrenadora madrileña, el partido de su estreno, lo ha pasado y con nota.

