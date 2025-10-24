El debut casi soñado de Sonia Bermúdez: «Podíamos haber hecho algún gol más, pero no me puedo quejar»

Comenzaba una nueva etapa en la selección española femenina y había muchos ojos puestos en el debut de la seleccionadora, una Sonia Bermúdez que afronta su tercera etapa como entrenadora después de dirigir al cadete del Real Madrid y a las categorías inferiores ... de la RFEF. La entrenadora madrileña, el partido de su estreno, lo ha pasado y con nota.

«Estoy muy contenta por el esfuerzo de las jugadoras y el trabajo que han hecho. Sobre todo una gran primera parte, en la segunda han aguantado bien. Contenta con el resultado, podíamos haber hecho alguno más, pero no me puedo quejar», sostuvo Bermúdez al término del encuentro ante Suecia.

Un país escandinavo al que viajarán para el encuentro de vuelta, el martes en Gotemburgo, en el cierre de una eliminatoria sentenciada salvo milagro. La seleccionadora, como no podía ser de otra manera, transmite lo contrario. «Yo no me fío, esto es siempre cosa de los entrenadores. Queda la vuelta y vamos a competirla. Es verdad que el resultado es muy bueno. Confío en el trabajo de las jugadoras y ojalá podamos pasar», aseveró.

La única mala noticia que deja el cómodo triunfo de la selección española es la lesión de Salma Paralluelo. La delantera del Barcelona recibió una contundente patada de Ilestedt en el área, que no fue penalti debido a su posición adelantada, pero dejó a la ariete tocada y, minutos después, tuvo que ser sustituida. «La lástima es que, aunque te piten fuera de juego, una entrada así se tiene que penalizar. Al final te lesiona a una jugadora. Espero que no tenga nada», lamentó Bermúdez sobre la acción de la defensa sueca.

Asimismo, la seleccionadora quiso poner en valor el buen hacer defensivo de las suyas, que consiguieron reducir el arsenal ofensivo de una potencia como es Suecia. «No hemos recibido ningún tiro a puerta. Era uno de los objetivos, estar muy juntos en esas líneas defensivas. El equipo ha trabajado espectacular», sentenció la madrileña.