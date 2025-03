Dani Raba, bisnieto de una saga de futbolistas: «Mi padre fue la oveja negra y eligió el baloncesto»

La sangre de los Raba lleva el fútbol en sus venas. Valentín, el bisabuelo; Valentín, el abuelo; José Luis, el tío y la saga la continuó Dani (Santander, 29 de octubre de 1995) tras el paréntesis de su padre, que prefirió el baloncesto. El ... delantero del Leganés, (5 goles y 4 asistencias esta temporada) se sienta con ABC antes de la visita del conjunto pepinero al Bernabéu (21.00 horas).

-A los Raba os va el fútbol.

-Sí, mi bisabuelo, Valentín Raba Allende, era portero del Racing y jugó en 1928 el primer partido oficial de la historia de la Liga a nivel profesional. En casa tenemos el recorte de aquel día de 'El Diario Montañés'. La herencia la continuó mi abuelo, Valentín Raba Ortiz (conocido como Chiqui), que jugó en el Madrid amateur, donde coincidió con Serena o Grosso, y luego a nivel profesional en el Celta y el Racing. También mi tío, José Luis González Raba, fue portero profesional y mis hermanos, el mediano (24 años) y el pequeño (20), juegan en Tercera RFEF en Cantabria.

-¿Con su abuelo fue con el que más habló de fútbol?

-Sí. Él fue mediocentro y me contaba muchas batallitas, pero sobre todo me daba muchos consejos. Hasta que la salud se lo permitió, me vino a ver a todos los partidos.

-¿Qué consejos le daba?

-Se centraba en aspectos técnicos, que a él le funcionaron en su época. Los controles, el primer toque… Era duro, porque era gente de otra época, pero esos consejos siempre eran para ayudarme.

-Hay familias de abogados, de médicos, de profesores... pero no tantas de futbolistas. ¿También se hereda?

-No creo que sea casualidad que tres de los últimos cuatro Raba hayan llegado al fútbol profesional. Algo tiene que haber en la genética.

-¿Es cierto que su abuelo también fue protagonista de una película futbolera, 'Volver a Vivir' (dirigida por Mario Camus, ganador del Oso de Oro de Berlín en 1983 por 'La Colmena'?

-Sí, sí. Se grabó en Santander, en la zona de El Sardinero, y contactaron con el Racing para ver si los jugadores podían hacer de extras. El capitán del equipo era mi abuelo y él se encargó de negociar las pesetas que les pagarían y el papel de figurantes que iban a tener.

-Su padre rompió la cadena. ¿Por qué?

-Él fue la oveja negra, el diferente, y le dio al baloncesto. Al fútbol le daba justito (risas). Cuando mi abuelo jugó en el Madrid amateur, mi padre estuvo en la cantera del Madrid de basket, en juveniles. Y cuando mi abuelo se marchó de Madrid, mi padre dejó el baloncesto y se puso a trabajar para traer dinero a casa. Ahora lleva la Correduría de Seguros que montó mi abuelo cuando dejó el fútbol.

-Entonces, de fútbol pocos consejos le puede dar…

No, no lo hace y mira que lleva años viéndome partidos. Pero lo importante es que está ahí para dar consejos a nivel personal y para inculcarme el compromiso y el sacrificio que requiere cualquier trabajo, y de eso no se libra el fútbol.

-Como delantero en una familia de mayoría de porteros, ¿por qué cree que se valora más el gol que una parada?

-El gol tiene una connotación de espectáculo que no tiene una parada, pero creo que en el fútbol de ahora se le da bastante más valor a una parada que lo que se hacía en otros tiempos.

-¿Es más fácil ser delantero que portero?

-Sí, es más fácil. Ser portero, estar ahí solo todo el partido, trabajo aparte todas las semanas durante los entrenamientos… Lo suyo tiene mucho más mérito que lo de los jugadores.

-¿Se acuerda de aquella reflexión que apareció en redes sociales hace unos años y se viralizó: 'Sei bella come un gol al 90'!'?

-Marcar un gol en el 90 que le da la victoria a tu equipo, o que vale un punto decisivo, da mucho placer, pero ¿y esos 89 minutos que no dejas de sufrir? Mejor meterlo antes y no sufrir tanto.

-Estudió en los Escolapios de Santander, como el que le pregunta ¿Qué recuerdo guarda?

Buenísimo, desde los 3 años hasta Bachiller. Iba a clase, estudiaba, extraescolares, entrenamientos… Una vida normal de un chaval adolescente.

-Empezó a jugar en el Calasanz, el equipo del colegio, y luego pasó al Basander.

-El Basander se suele nutrir de 'descartes' del Racing, pero también de jugadores que no han pasado por el Racing, como yo. Empecé en alevín y hasta el juvenil con 18 años.

-Con 18 años le ficha el Villarreal C. Menudo cambio.

-Sí. En el Basander se trabaja muy bien la cantera, pero no tiene la profesionalidad de una cantera como la del Villarreal. Y pasé de entrenar dos o tres días a la semana a hacerlo diariamente y, no solo con el C, sino también con el B y con el primer equipo. Además, era mi primer año fuera de casa, sin mis padres. Fue un cambio gordo y eso me pasó factura.

-Nunca logró asentarse en el primer equipo e, incluso, estuvo un año cedido en el Huesca (2019-2020), año que por cierto subió el equipo a Primera, pero regresó al Villarreal y tampoco tuvo protagonismo. ¿Por qué?

-Esa temporada 20-21 fue complicada. Vuelvo con ilusión tras una cesión que salió bien y, además, había un entrenador nuevo, pero al final de la pretemporada Emery me dice que no cuenta conmigo. Yo no logró salir antes del cierre de mercado y ya sabía lo que me esperaba. Hasta Navidad jugué dos partidos de Copa y un ratito de Europa League. Entonces, cuando iba a salir en el mercado de invierno, vienen cuatro o cinco lesiones y Emery viene a hablar conmigo para que me quede. Ahí, de repente, ve en mí un cambio que no vio de pretemporada hasta enero. Me reconoció que fue injusto conmigo, y que quería disculparse por ello y felicitarme por el compromiso. De ahí hasta la final de la Europa League jugué dos veces de titular, solía salir desde el banquillo y le agradezco que cambiara su visión sobre mí.

-Me habla de la final de la Europa League. Salió en el 123 solo para tirar un penalti de la tanda. ¿Qué beneficio cree que tenía para usted aquel 'marrón'?

-En el minuto 115, el delegado (Xisco Nadal) vino a preguntarme si quería tirar un penalti y dije que sí, por supuesto. Y me puse a calentar el poco tiempo que tenía. Si me pongo a analizarlo, ganancia personal no tenía ninguna. Tenía más cosas que perder en caso de fallarlo, pero mi forma de ser es aceptar responsabilidades y si Emery confiaba en mí es porque conocía mi carácter y sabía que no le iba a decir que no. El Villarreal había apostado por mí con 18 años y yo no podía pasar desapercibido en una final de Europa League.

-Tiró el segundo penalti. ¿Qué pensó en el camino desde centro del campo hacia el área?

-No tengo ningún recuerdo. Puse mi mente en blanco, pero fue un acto involuntario. Es un momento de demasiada tensión y solo quería meterlo y liberarme. De broma, le digo a mis amigos que si lo llego a fallar me hubieran dejado allí en Gdansk.

-Rescinde contrato en enero de 2021 y se marcha al Granada, pero allí sufre cuatro lesiones musculares, apenas juega y encima acaba bajando a Segunda. ¿Cómo ha manejado en su carrera estos momentos de frustración?

-Con mi padre. Yo intenté trabajar con un coach, pero a mí no me funcionó. No me daba lo que necesitaba. Y mi padre sí me ha dado siempre lo que yo he necesitado.

-En el verano de 2022 ficha por el Leganés. ¿Cuál es su balance en estos casi tres años?

-Llegué con Idiakez, que fue el segundo de Emery en el Villarreal, y disfruté mucho junto a él. El año pasado fue maravilloso, con el ascenso. Y esta temporada, el inicio no fue bueno a nivel personal, pero el equipo competía bien y de hecho no hemos entrado en descenso hasta esta última jornada.

-¿Borja ha sido injusto con usted?

-Yo ya tenía la experiencia de Emery y sabía que lo que tenía que hacer era trabajar en los entrenamientos. El entrenador entendía que al principio de temporada había jugadores mejores que yo, y lo respeté. Todos los futbolistas nos pensamos que tenemos que jugar, pero lo importante es que te moleste no jugar los domingos y, luego, en lugar de poner malas caras llegar al entrenamiento e intentar ser el mejor. Y así le he dado la vuelta a la situación.

-¿Por qué se va a salvar el Leganés?

-Nos vamos a salvar porque veo cómo entrenamos y competimos, y por la unión y el compromiso del vestuario.