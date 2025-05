Se cumplen 30 años de uno de los mejores goles de la historia del fútbol: «Me paran por la calle»

«El balón para Nayim, y Nayim lo que ha intentado es batir a Seaman… ¡¡Goool, gol de Nayim, gol de Nayim, gol de Nayim, en el minuto 14 y 50 segundos, el gol de Nayim, todos al campo, Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo, impresionante, el Zaragoza ha marcado el gol en el último instante!!», narró José Ángel de la Casa - fallecido esta misma semana- del tanto del que se cumplen 30 años este 10 de mayo.

Aquel gol de Mohamed Alí Amar 'Nayim' le dio la Recopa al Real Zaragoza - que lucha ahora por no descender a la Primera RFEF - frente al Arsenal, y es uno de los mejores goles de la historia del fútbol español. Quién no sueña alguna vez con marcar un tanto en el último instante de la prórroga y con una volea desde el centro del campo que parecía imposible.

El éxtasis se apoderó del Parque de los Príncipes, con todos los jugadores de aquel histórico Real Zaragoza corriendo y llorando sobre el césped, incrédulos ante la hazaña que acababan de presenciar. Un gol desde 49 metros, con 1-1 en el marcador y a diez segundos del final de la prórroga.

El conjunto maño conquistó el mayor trofeo de su historia de la manera más épica posible, con un gol para la historia, como el de Marcelino, el de Fernando Torres o el de Andrés Iniesta.

«Hay muchos aficionados que me paran por la calle y me dan las gracias. Me cuentan sus anécdotas, cómo y dónde lo vivieron, lo que hacían en ese momento...», dijo el exfutbolista en una entrevista reciente.

No fue espontáneo: Nayim lo practicaba con frecuencia y había avisado a sus compañeros de la tendencia de Seaman a adelantarse.

Quién fue de Nayim, el primer futbolista español en jugar en Inglaterra

El ex jugador llegó al club aragonés en julio de 1993 desde el Tottenham Hotspur, donde jugó cinco años y se hizo leyenda. Pero se había formado en La Masía del FC Barcelona, que lo captó con 14 años en su Ceuta natal. Aunque desde muy joven se entrenaba con el primer equipo y fue una promesa llamativa de su generación, sólo pisó el primer equipo de manera fugaz en 1986: debutó en un partido de Copa contra el Real Madrid y jugó sólo siete encuentros.

Tras su paso por la liga inglesa de aquellos años —fue el primer español en jugar una competición que ni siquiera se llamaba todavía Premier League— regresó a España para intentar triunfar en el fútbol español. Y lo hizo en el Real Zaragoza, ganando la Copa y la Recopa.

Se marchó en 1997 a terminar su carrera en el CD Logroñés. Regresó al Zaragoza de la mano de quien fuera su compañero en La Romareda, José Aurelio Gay, para dirigir al equipo aragonés entre 2008 y 2010, como segundo entrenador.

En todos estos años se ha dedicado en algún momento a la representación de futbolistas y a la organización de eventos deportivos. Trabajó mucho tiempo como asesor del Instituto Ceutí de Deportes, dirigió la Escuela de Fútbol de la ciudad autónoma y el Campus de Tecnificación que llevaba su nombre. Adquirió parte de la propiedad de la AD Ceuta, en el que ha hecho de todo. Su figura aún es muy reconocida en el fútbol inglés y ha comentado partidos en los canales de LaLiga en ese idioma, además de tener presencia en Sky Sports, DAZN y en BeIn Sports en países de habla inglesa.