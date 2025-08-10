Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Última hora
Morante resulta cogido en Pontevedra y es llevado a la enfermería

Fútbol / Community Shield

El Crystal Palace derrota al Liverpool y gana la Community Shield en los penaltis

Los de Oliver Glasner empataron 2-2 en el tiempo reglamentario y se impusieron desde los once metros con un Henderson decisivo

El Liverpool anuncia que prepara un «homenaje permanente» a Diogo Jota y a su hermano André Silva

El Crystal Palace celebra su victoria en Wembley
El Crystal Palace celebra su victoria en Wembley EP

Eduardo R. Barrero

El Crystal Palace ha vuelto a conquistar Wembley. Tres meses después de ganar la FA Cup y romper una sequía de 120 años sin títulos, 'The Eagles' han vencido al Liverpool en la Community Shield tras un 2-2 en el tiempo reglamentario y una tanda de penaltis en la que Henderson fue decisivo.

El partido empezó mal para los londinenses: a los 4 minutos, Wirtz y Ekitiké combinaron en la frontal y el delantero francés, fichado por 80 millones, marcó su primer gol oficial con el Liverpool. El empate llegó pronto, en el 17', cuando Van Dijk cometió penalti sobre Sarr y Mateta lo transformó con acierto. Cuatro minutos más tarde, un centro de Frimpong que buscaba a Ekitiké sorprendió a Henderson y le devolvió la ventaja a los 'reds'.

En la segunda mitad, el equipo de Oliver Glasner fue superior. El Liverpool perdió la intensidad y, tras varias ocasiones claras, el empate llegó en el minuto 77: Richardson le robó el balón a Gakpo y asistió a Sarr, que definió con calma ante un Alisson vencido.

Noticia Relacionada

La lesión del capitán Guéhi dio entrada a Justin Devenny, que acabaría siendo clave en la tanda de penaltis. Salah falló el primero, Henderson detuvo los lanzamientos de Mac Allister y Elliott, y Mateta, Sarr y Devenny aseguraron el triunfo pese a las intervenciones de Alisson.

Con esta victoria, el Crystal Palace confirma su buen momento bajo la dirección de Glasner y se afianza como un equipo capaz de derrotar a los grandes cada vez que pisa el césped de Wembley.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app