El Crystal Palace derrota al Liverpool y gana la Community Shield en los penaltis

El Crystal Palace ha vuelto a conquistar Wembley. Tres meses después de ganar la FA Cup y romper una sequía de 120 años sin títulos, 'The Eagles' han vencido al Liverpool en la Community Shield tras un 2-2 en el tiempo reglamentario y una tanda de penaltis en la que Henderson fue decisivo.

El partido empezó mal para los londinenses: a los 4 minutos, Wirtz y Ekitiké combinaron en la frontal y el delantero francés, fichado por 80 millones, marcó su primer gol oficial con el Liverpool. El empate llegó pronto, en el 17', cuando Van Dijk cometió penalti sobre Sarr y Mateta lo transformó con acierto. Cuatro minutos más tarde, un centro de Frimpong que buscaba a Ekitiké sorprendió a Henderson y le devolvió la ventaja a los 'reds'.

En la segunda mitad, el equipo de Oliver Glasner fue superior. El Liverpool perdió la intensidad y, tras varias ocasiones claras, el empate llegó en el minuto 77: Richardson le robó el balón a Gakpo y asistió a Sarr, que definió con calma ante un Alisson vencido.

La lesión del capitán Guéhi dio entrada a Justin Devenny, que acabaría siendo clave en la tanda de penaltis. Salah falló el primero, Henderson detuvo los lanzamientos de Mac Allister y Elliott, y Mateta, Sarr y Devenny aseguraron el triunfo pese a las intervenciones de Alisson.

Con esta victoria, el Crystal Palace confirma su buen momento bajo la dirección de Glasner y se afianza como un equipo capaz de derrotar a los grandes cada vez que pisa el césped de Wembley.