El crudo testimonio de la hija de Maradona contra el equipo médico de su padre: «Una puesta en escena nefasta»

Este martes por la mañana el Tribunal N3 de San Isidro –ubicado en la provincia de Buenos Aires- ha sido escenario de uno de los testimonios más duros desde que se iniciara el juicio a los médicos por la muerte del astro del fútbol, Diego Armando Maradona ... . Su hija, Gianinna Maradona, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe y quien integra una de las querellas en la causa, ha disparado contra los profesionales que tenían a cargo el cuidado del 'Pelusa'. «Lo veía cada vez peor», reconoció. Además, calificó a la internación domiciliaria de su padre de una «manipulación horrible» y una «puesta en escena nefasta».

Uno de los momentos más delicados de la audiencia ocurrió cuando se exhibió el audio de una conversación entre el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov. «Hay que pasarle la pelota a la familia», se escuchó en la grabación, que continuaba: «Confía en que vamos a sacarlo adelante y, si se va todo a la mierda, me voy con vos».

La declaración de Gianinna Maradona era una de las que más expectativa generaba, habida cuenta de que se preveía que sus palabras podían llegar a comprometer al equipo médico que debía cuidar la salud del Pelusa en las semanas previas a su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Cabe recordar que siete profesionales miembros de este equipo se encuentran imputados tras haber sido acusados de homicidio simple.

La hija del astro del fútbol argentino comenzó su declaración pasadas las 11 horas locales y, su testimonio no estuvo exento de críticas al equipo médico que trató a su padre. Hacia el final de sus palabras, Gianinna Maradona –quien asistió a la cita acompañada de su hermana, Dalma, y su madre- rompió en llanto al recordar cómo se enteró de la partida del exdeportista.

«El 25 me llamó Agustina Cosachov –la psiquiatra, una de las imputadas en la causa- para decirme que mi papá se había descompensado. Le pregunté si estaba vivo. Me dijo 'vení para acá, tranquila'», relató. Y continuó: «Cuando llegué, ya estaban las ambulancias. Entré por el costado porque la de la entrada estaba cerrada. Estaban los médicos en la habitación con mi papá tratando de reanimarlo… Les decía que lo lleváramos a otro lado, pero después de un rato salió el médico de la ambulancia y me dijo que mi papá había muerto. Que había intentado un montón de cosas para reanimarlo, pero que ya no había nada para hacer«.

Contra los médicos

Gianinna Maradona disparó este martes contra el médico de cabecera de su padre, Leopoldo Luque. Incluso lo acusó de desconocer el tratamiento de su paciente: «Le venía diciendo a Luque que me explicara por qué mi papá estaba peor. Cada vez que le hacía preguntas, no sabía responderme con certeza qué tratamiento estaba llevando con mi papá«.

En el mismo sentido, la hija del 'Pelusa' se refirió a una conversación que habría tenido con el doctor. «Hablé con Luque y le dije que veía a mi papá muy perdido, que no estaba feliz y que, además, no podía caminar», sostuvo. Y continuó: «Él me dijo que había días con altibajos… Lo notaba mejor, pero yo lo veía cada vez peor. Estaba dormido, lento y no podía entender la realidad».

Otro de los señalados por la testigo –y querellante- fue el abogado de Maradona, Matías Morla, a quien su hija considera una mala influencia en la vida del exdeportista. «Desde el 2016, con la llegada de Morla, la salud de mi papá empezó a deteriorarse», aseguró en los tribunales.

Con respecto al tratamiento de la salud de su padre hacia el final de su vida, Gianinna concluyó al testificar: «La propuesta era una internación domiciliaria seria, pero nunca cumplieron».