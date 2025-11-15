Suscribete a
georgia 0-4 españa

El vendaval perfecto de la selección

clasificación mundial 2026

España avasalla a Georgia con un fútbol primoroso y logra el pase virtual para el Mundial salvo una debacle de goles ante Turquía en Sevilla

El uno por uno: Oyarzabal, el estilete de una selección coral que hace historia

Los jugadores españoles celebran uno de los goles
Los jugadores españoles celebran uno de los goles efe
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Enviado especial a Tiflis (Georgia)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España está tocando el esplendor. En Georgia gana por avasallamiento estético, fútbol de lujo y marcador rotundo. Una maravilla que clasifica virtualmente a la selección para el Mundial 2026, salvo que Turquía haga el milagro de ganarla por siete goles en Sevilla. ... Cuestión que se visualiza improbable viendo el nivel de este equipo que provoca magnetismo con su juego lúcido y aguerrido.

