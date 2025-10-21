Suscribete a
Crisis, atraco y goleada

LIGA DE CAMPEONES | FASE LIGA (JORNADA 3)

La paliza fue fruto de una funesta actuación arbitral, que rescató al Barça del pozo en que se encontraba

Escandalosos expulsión y penalti a favor del Barça

Fermín celebra su tercer gol, quinto del Barça reuters
Salvador Sostres

El Olympiacos salió a por el partido y Tec tuvo que poner una muy buena mano para evitar el primero en el primer minuto. Muy valientes de inicio los griegos. Mendilíbar, muy elegante con una camisa blanca de algodón, levemente arremangada, y pantalón ... azul marino. Blade respondió con una magnífica internada pero Rashford remató con la rodilla por encima del larguero. Que manera tan tonta de estropear una gran jugada. Pero en el minuto 6 Fermín dijo basta y lo hizo todo hasta que marcó. Hizo tanto que hasta le cedió el remate a Lamine Yamal, que falló, y cazó el rebote para meterlo entre los centrales. Un gol de perseverante, de hambriento. Un gol que había que tener las ganas que Fermín tuvo para conseguirlo. Rashford como contra el Girona volvió a fallar por muy poco el lanzamiento de una falta lejana. Tec con los pies regaló a los griegos su segunda buena oportunidad, pero la despreciaron.

