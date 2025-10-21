Crisis, atraco y goleada

El Olympiacos salió a por el partido y Tec tuvo que poner una muy buena mano para evitar el primero en el primer minuto. Muy valientes de inicio los griegos. Mendilíbar, muy elegante con una camisa blanca de algodón, levemente arremangada, y pantalón ... azul marino. Blade respondió con una magnífica internada pero Rashford remató con la rodilla por encima del larguero. Que manera tan tonta de estropear una gran jugada. Pero en el minuto 6 Fermín dijo basta y lo hizo todo hasta que marcó. Hizo tanto que hasta le cedió el remate a Lamine Yamal, que falló, y cazó el rebote para meterlo entre los centrales. Un gol de perseverante, de hambriento. Un gol que había que tener las ganas que Fermín tuvo para conseguirlo. Rashford como contra el Girona volvió a fallar por muy poco el lanzamiento de una falta lejana. Tec con los pies regaló a los griegos su segunda buena oportunidad, pero la despreciaron.

El Barça pensaba lento, los griegos ponían más esfuerzo que talento. La teórica superioridad local se demostraba más débil de lo que se suponía. A los de Flick les costaba encontrar el juego interior, más por inseguridad que por desidia, aunque tampoco parecían sobrados de energía. Tenían una muy pobre relación con el balón. El Olympiacos hacía más de lo que un equipo como el Barça se tiene que dejar hacer, y aunque su luz era escasa, y sus delanteros parecían agentes dobles de Zahavi, ponía tantas ganas que no era descartable que encontrara su momento para el empate.

El Barcelona continúa en crisis. No es que no haya esperanza, ni parece que tenga que ser una crisis definitiva, ni invalidante de cara a los títulos de esta temporada. Los ingredientes, es decir, los jugadores, están, pero hoy tienen claras dificultades para salir con el balón, para presionar, para controlar el partido a través de la posesión y localizar el juego en el campo contrario. Balones perdidos, dudas, extraña sensación de vulnerabilidad. Lamine cansado, ausente, descentrado. No es que fracasara, es que ni lo intentaba. Barça de mayonesa cortada.

Es el mismo equipo —sin Íñigo— que hace unos meses ganó la Liga y la Copa, pero en un estado de forma y ánimo muy por debajo de la alegría desbordante de la temporada pasada. Fermín, otra vez Fermín, rescató a su equipo de sus tinieblas y marcó el segundo. El resultado era lo mejor del Barça. Y Fermín el mejor, de muy largo, entre los suyos.

Fermín casi marca el tercero para inaugurar el segundo tiempo, y lo habría merecido, más por él que por el equipo. El Barça pareció conectar un poco más con su nervio, con su identidad, pero el Olympiacos se metió en el partido con un gol de penalti por mano de Eric. No sirvió de nada porque la remontada quedó imposibilitada al ser Hezze expulsado por una segunda amarilla, más que rigurosa, inventada, porque no existió el el supuesto manotazo en la cara de Casadó. Tarde aciaga para el fútbol, tanto por el juego local como por el atraco que sufrieron los visitantes, que lejos de rendirse se lanzaron con épica y honor a por el empate. Mendilíbar, muy enfadado, y con razón. El Barça daba pena hasta con uno más, sobre todo teniendo en cuenta los modestos recursos del rival.

El el 66 se consumó el atraco y el suizo Schnyder señaló un penalti sobre Rashford que no lo era. Lo transformó Lamine Yamal, raso y por el centro. En la celebración hizo el gesto de ponerse la corona, como un rey, algo un poco de vergüenza ajena, teniendo en cuenta su rendimiento. A los pocos minutos falló lo que en un estado de forma (físico y mental) aceptable, no habría fallado. Rashford marcó el cuarto en el 73, y Fermín el quinto en el 76. Otra vez Rashford, el sexto en el 79. La paliza fue fruto de una funesta actuación arbitral, que rescató al Barça del pozo en que se encontraba, y de un rival que, pese a su inferioridad, pudo empatar hasta que el árbitro decidió que eso no iba a pasar. Los movimientos de Laporta con la UEFAy con Al-Khelaïfi empiezan a dar resultado.