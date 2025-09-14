Suscribete a
barcelona 6 - 0 valencia

Ridículo de Laporta, apoteosis del Barça

A Fermín, noche sobresaliente, quería venderlo Laporta por 60-70 millones este verano, para tapar sus agujeros económicos

La lesión de Lamine enfada a Flick

Fermín celebra con su gesto habitual el primer gol del Barça AFP
Salvador Sostres

Barcelona

Raphinha castigado por llegar tarde a la charla de activación, Roony titular, Flick quejica durante la semana porque Lamine Yamal hubiera jugado con España cuando él fue el adjunto al seleccionador alemán y sabe cómo funcionan estas cosas, y más en una temporada ... de Mundial. El Barça recibió al Valencia en el Johan Cruyff, un estadio no reglamentario y con un VAR de quita y pon. De los 6.000 del limitadísimo aforo sólo pudieron acceder 4.000 socios, y las mejores entradas se las quedó el club para sus compromisos y para venderlas como asientos vip, en otro desprecio monumental a los abonados. De todos modos, nada que no merezcan, porque si el Barcelona ha llegado a esta lamentable situación irregular es porque su masa social ha tragado con las falsas promesas, mentiras y trampas de su presidente.

