Ridículo de Laporta, apoteosis del Barça

Raphinha castigado por llegar tarde a la charla de activación, Roony titular, Flick quejica durante la semana porque Lamine Yamal hubiera jugado con España cuando él fue el adjunto al seleccionador alemán y sabe cómo funcionan estas cosas, y más en una temporada ... de Mundial. El Barça recibió al Valencia en el Johan Cruyff, un estadio no reglamentario y con un VAR de quita y pon. De los 6.000 del limitadísimo aforo sólo pudieron acceder 4.000 socios, y las mejores entradas se las quedó el club para sus compromisos y para venderlas como asientos vip, en otro desprecio monumental a los abonados. De todos modos, nada que no merezcan, porque si el Barcelona ha llegado a esta lamentable situación irregular es porque su masa social ha tragado con las falsas promesas, mentiras y trampas de su presidente.

El equipo es totalmente otra cosa y el Barça empezó intenso, sin dejar respirar al rival, presión alta, asfixiante, Joan García podía estar y no estar, muy bien Rashford, Foulquier casi se marca el primero en propia puerta. Ferran falló un remate claro por levantarla demasiado: algunos comentaristas lo atribuyeron a que Agirrezabala lo desvió levemente aunque ni Guillermo Cuadra ni yo supimos ver este supuesto despeje.

Al Barça le faltaba el gol pero tenía todo lo demás: primer cuarto de hora de rock and roll al más puro estilo Flick. Fuerza, presión y vértigo, el Valencia se sostenía sólo por su excelente portero. Los minutos pasaban, el gol parecía cerca pero no llegaba, la velocidad de crucero disminuyó, la claridad en las asistencias quedó empañada, Carlos Corberán pedía muy insistentemente a sus jugadores que no descuidaran el marcaje a Fermín y a Ferran. Y en el minuto 28 fue exactamente esto lo que pasó: Fermín adelantó a su equipo, muy bien asistido por Ferran al primer toque. Gran asistencia, gran definición. Tardó en llegar el primero pero fue de muy alta calidad y tal como el técnico visitante había aventurado.

Que un equipo con estos jugadores y capaz de jugar tan bien al fútbol tenga que verse en un estadio de juguete por los enredos de su presidente es una humillación sin precedentes en el fútbol español. No es el retraso de unas obras: es la adjudicación a una constructora sin experiencia por oscuros motivos, es la mentira sistemática sobre los plazos y las fechas, y es una improvisación económica total, siempre al borde del naufragio, que tensa al club al límite y muchas veces sobrepasándolo. Si el Gobierno no dependiera de partidos independentistas, el Barça no sería hoy un equipo de Primera División.

Al filo del descanso, Éric García casi le regala el empate al Valencia con el intento de un túnel temerario.

Flick dio por escarmentado a Raphinha tras el descanso y le dio entrada en sustitución de Roony. Hay algo un poco escandaloso últimamente en el Barça, y es que tardan en salir los directivos tras el descanso, como si estuvieran acabando de arrasar con la bandeja de canapés. La segunda parte empezó y ninguno de ellos estaba en el palco. Se perdieron el disparo al palo de Ferran: otra vez Ferran no perdió ninguna oportunidad de perder una oportunidad. En el 53 Raphinha no hizo lo mismo y convirtió un tenso centro de Rashford en el segundo; y Fermín en el 55 desde fuera del área, de un disparo imparable para Agirrezabala, marcó el tercero. A Fermín, noche sobresaliente, quería venderlo Laporta por 60-70 millones este verano, para tapar sus agujeros económicos. En el 66 Fermín asistió a Raphinha, que se inventó un muy complicado remate para marcar el cuarto. El Barça de Flick se aseguraba su primera victoria liguera sin Lamine Yamal. La temporada pasada, en los tres partidos que no estuvo, dos derrotas y un empate. Lewandowski y Dani Olmo entraron por Ferran y Rashford. Jofre Torrents sustituyó a un muy cansado Gerard Martín y Lewandowski, teñido de rubio macarra, clavó el quinto por la escuadra y el sexto rematando con acierto la típica jugada que suele fallar Ferran.

Reapareció Marc Bernal, tras una larga lesión, sustituyendo a Pedri.