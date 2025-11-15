Suscribete a
Así está el cuadro de países clasificados para el Mundial: la Croacia de Modric selló su pase

La balcánica es la 30ª selección, de un total de 48, con billete para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá

La selección croata celebra su clasificación para el Mundial tras ganar a Islas Feroe
A. L. Menéndez

Ya son 30 —de un total de 48 participantes— las selecciones que han obtenido su billete para el Mundial de fútbol que se celebrará el verano próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La última en llegar ha sido Croacia. Tras ... obtener el pase este viernes merced a una solvente victoria ante Islas Feroe (3-1), el equipo balcánico jugará su séptimo campeonato del mundo. Y para su gran capitán, el veterano e irrepetible Luka Modric, será la quinta cita mundialista.

