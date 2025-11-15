Así está el cuadro de países clasificados para el Mundial: la Croacia de Modric selló su pase

Ya son 30 —de un total de 48 participantes— las selecciones que han obtenido su billete para el Mundial de fútbol que se celebrará el verano próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La última en llegar ha sido Croacia. Tras ... obtener el pase este viernes merced a una solvente victoria ante Islas Feroe (3-1), el equipo balcánico jugará su séptimo campeonato del mundo. Y para su gran capitán, el veterano e irrepetible Luka Modric, será la quinta cita mundialista.

🇭🇷 Major international tournaments for Luka Modrić:



▫️ FIFA World Cup 2006

▫️ EURO 2008

▫️ EURO 2012

▫️ FIFA World Cup 2014

▫️ EURO 2016

▫️ FIFA World Cup 2018

▫️ EURO 2020

▫️ FIFA World Cup 2022

▫️ EURO 2024

▫️ FIFA World Cup 2026



🐐 National icon pic.twitter.com/V9by7RwgHI — Madrid Zone (@theMadridZone) November 15, 2025 Europa tendrá 16 selecciones en el Mundial: las 12 que ganen sus grupos van directamente, mientras que las 12 segundas clasificadas disputarán en marzo una fase de repesca junto a cuatro selecciones provenientes de la Nations League. Este domingo, Portugal, sin Cristiano, se clasificará con un triunfo ante Armenia en Oporto (15:00h) o si Hungría no le gana a Irlanda en Budapest. A los lusos (con +5 de diferencia de goles) les valdría el empate si los húngaros (+2) no golean a los irlandeses; y Noruega confirmará su presencia en el Mundial a no ser que pierda ante Italia en Milán por un más que escandaloso resultado (17 o más goles de diferencia). SELECCIONES CLASIFICADAS PARA EL MUNDIAL 2026 África (CAF): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. América del Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF): Canadá, Estados Unidos y México

Canadá, Estados Unidos y México América del Sur (CONMEBOL): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Asia (AFC): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán. Europa (UEFA): Croacia, Francia e Inglaterra.

Croacia, Francia e Inglaterra. Oceanía (OFC): Nueva Zelanda. Y en África, el pasado jueves un gol en el tiempo de prolongación certificó la sorpresa. La República Democrática del Congo ganó a Camerún (0-1) y se jugará su presencia en el Mundial en la finalísima que disputará ante Nigeria este domingo en Rabat (20:00h).

