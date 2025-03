Ni Cristiano ni Zidane, los cuatro 'genios' del fútbol para Fabio Capello El ex entrenador y comentarista, que no es de los que prefieren morderse la lengua, analiza el momento del Real Madrid y otras cuestiones futbolísticas

El Fabio Capello entrenador (Italia, 1946) casi siempre fue acusado por los medios españoles de conservador y estricto en su etapa en los banquillos. Así ganó dos Ligas épicas con el Real Madrid en dos periodos de un curso cada uno y dirigió además a clubes como el Milán, donde ganó la Champions,; la Juventus o la Roma, además de a las selecciones de Inglaterra y Rusia, con las que disputó dos de los últimos Mundiales. Al margen de estilos, carácter y disciplina, el italiano puso fin en 2018 a una trayectoria de más de veinticinco años como técnico y ganador.

El ex entrenador y comentarista, que no es de esos que prefieren morderse la lengua, analizó recientemente el momento del Real Madrid, su trayectoria y la actualidad futbolística en una entrevista con Flashscore.

Los problemas del Madrid con Vinicius y Mbappé

El italiano conoce a la perfección a su compatriota Carlo Ancelotti, técnico del actual campeón de Europa, porque lo entrenó durante su etapa como jugador. «Era realmente el que dirigía la orquesta con palabras y también con el balón», apunta el de San Canzian d'Isonzo, que ahonda en que el de Reggiolo se merece «todo el éxito que ha tenido», porque «hay que ser un maestro para ello, y él lo es». No obstante, el ex seleccionador inglés apunta que el preparador blanco tiene un problema con Vinicius, Mbappé y la posición en el campo de ambos. Un debate conocido en el mundo del fútbol al que Capello también hace mención.

El entrenador italiano llegó a dirigir al Real Madrid de 'Los Galácticos' y asegura que los blancos actualmente vuelven a tener esa etiqueta. «Estos de ahora son Galácticos. Son un poco más difíciles de juntar porque Mbappé y Vinicius juegan en la misma posición y por tanto se pisa. Y no rinden si juegan en una posición diferente», opina en la entrevista.

Su relación con Ronaldo y Beckham

En su segunda etapa al frente del conjunto de Chamartín, Capello fue el artífice de una remontada histórica que se recuerda aún en el Bernabéu para ganar una Liga que estaba perdida unos meses atrás. En este año el italiano tuvo que tomar decisiones complicadas. «Yo tomé la decisión de echar a Ronaldo, al que considero el mejor jugador que he entrenador, hablé con el presidente y decidimos que se fuera».

No fue el único problema con un Galáctico que tuvo Capello. El otro fue Beckham. «Había fichado por Los Ángeles, por lo que el club se sintió ofendido y quería que no jugara más. Lo dejé fuera 10 días, pero David vino a entrenar correctamente. Me dirigí a las oficinas del club y dije lo siguiente: «Mire, presidente, a partir de mañana pongo a Beckham en el campo porque es una persona seria. Si no te gusta, échame», reconoce durante la charla con flashscore.

Los grandes genios del fútbol mundial

Capello no ha tenido ningún reparo en confesar los que a su juicio, son los genos en la órbita futbolística mundial. El técnico

Capello no ha tenido ningún problema en confesar los que a su juicio, son los genios en la órbita futbolística mundial. El ténico habla sobre si Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo, como él mismo se ha autoproclamado en algunas ocasiones. «Ha hecho los deberes, no ha escuchado a los demás, creo que ha exagerado un poco, en definitiva, ha hecho de alumno y de profesor, ¿no?», responde el italiano, que profundiza en que el portugués no está en la pelea entre los mejores de la historia.

«Es un extraordinario jugador, construido con ganas, con voluntad, es muy bueno. Pero cuando hablo de fenómenos digo Messi, Pelé, Maradona y pongo al lado de estos, a Ronaldo el 'Gordo'. Pero un poco por debajo. Y digo sólo un pelo por debajo», afirma el italiano.