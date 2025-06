Cristiano Ronaldo: «Igual mañana me levanto y no me apetece jugar más»

Comparece Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Naciones contra España. Es un movimiento telúrico porque no es uno más. El portugués domina la escena, se divierte contestando a la prensa internacional. Y confirma que no va ... a disputar el Mundial de clubes.

Final contra España. «Tenemos confianza. Espero que el equipo esté lo mejor posible y podamos ganar. Nuestro equipo está tranquilo y confía en que todo vaya bien. Las finales son difíciles. España lleva muchos partidos sin perder, pero tenemos nuestras armas y vamos a ir con pensamiento positivo para intentar ganar».

40 años. «Hay días buenos y malos, pero siempre intento buscar mecanismos para estar motivado. Es parte de la vida. Es un desafío bonito e interesante. No voy a pensar demasiado en el futuro. No tengo muchos más años para poder jugar. Mi carrera habla sola, así que disfruto del momento. No sé decir una fecha. A lo mejor mañana me levanto y no me apetece jugar más. Y pienso: estoy hasta la... En este momento estoy disfrutando. Que corra el aire».

Messi: «Tengo mucho cariño por Argentina. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digas de este agua no beberé, pero es muy difícil. Me gusta mucho Argentina. Nunca fui y quiero ir. Tengo mucho cariño por Messi. Llevamos 15 años en el escenario juntos. Yo antes le traducía las cosas del inglés al español en las galas...».

La selección española. «Parte de mi familia es española, y le tengo un cariño especial. España siempre ha sido uno de los mejores equipos del mundo; es un equipo muy competente, con centrocampistas como Pedri. Toda la generación joven está emergiendo, incluso el entrenador, que está llevando a todos a un alto nivel. He jugado contra España muchas veces, y espero que sea un partido entretenido y que Portugal pueda ganar».

Lejos de los títulos. «He sentido nostalgia por levantar un trofeo, sí. Pero hay años en los que no se gana; es parte del fútbol, no siempre se puede ganar. La última oportunidad de la temporada es mañana; va a ser un partido difícil, pero es posible».

Lamine Yamal: «El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejéis al chico crecer por el bien del fútbol. Dejadle crecer con tranquilidad y quitarle presión. Vosotros le podéis ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta».

Favoritas para el Mundial. «España seguramente, Portugal ya veremos. España está más acostumbrada a ganar. No pienso a largo plazo. No sé qué va pasar, tampoco me preocupa. Sigo jugando y compitiendo contra gente 20 años más joven. Estoy a gusto, el día de mañana no te puedo decir. Hay que vivir el momento que el momento es bonito».

El Mundial de clubes. «Es irrelevante, lo importante es la selección. Aunque hubo muchos contactos. No voy al Mundial de clubes, pero he recibido muchas invitaciones».