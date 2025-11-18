Suscribete a
Cristiano Ronaldo se encontrará con Donald Trump en la Casa Blanca durante la visita diplomática de Bin Salman

Esta es la primera visita de alto perfil a Estados Unidos del jugador portugués desde 2014

Trump recibe hoy a Bin Salman, el Príncipe que pasó de paria a aliado

Cristiano Ronaldo, durante un partido de Portugal. Reuters
David Alandete

Corresponsal en Washington

Cristiano Ronaldo tiene previsto asistir este martes a un encuentro en la Casa Blanca, según dos fuentes del equipo de la presidencia.

Este mismo día, Donald Trump recibe en el Despacho Oval al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

La reunión con Cristiano formará parte ... de una visita diplomática de alto nivel coincidiendo con el regreso de Bin Salman a Estados Unidos tras siete años sin visitas, por el asesinaro en Turquía del periodista saudí Jamal Khashoggi.

