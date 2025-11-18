Cristiano Ronaldo se encontrará con Donald Trump en la Casa Blanca durante la visita diplomática de Bin Salman

Cristiano Ronaldo tiene previsto asistir este martes a un encuentro en la Casa Blanca, según dos fuentes del equipo de la presidencia.

Este mismo día, Donald Trump recibe en el Despacho Oval al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

La reunión con Cristiano formará parte ... de una visita diplomática de alto nivel coincidiendo con el regreso de Bin Salman a Estados Unidos tras siete años sin visitas, por el asesinaro en Turquía del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Noticia Relacionada Cristiano Ronaldo, expulsado por primera vez en la selección lusa con roja directa Virginia López Trump y Bin Salman tratarán los Acuerdos de Abraham con Israel, relaciones con el mundo árabe e inversiones entre ambos países. Cristiano por su parte es la figura principal de la Saudi Pro League, financiada con miles de millones del fondo soberano saudí. Él juega en el club Al Nassr, club propiedad del fondo soberano saudí. Primera aparición en EE.UU. desde 2014 Esta será la primera aparición pública de alto perfil de Ronaldo en Estados Unidos en más de una década. no ha jugado en este país desde el 2 de agosto de 2014, cuando participó en un amistoso del Real Madrid contra el Manchester United ante más de 100.000 espectadores en Michigan. Su último partido con Portugal en EE.UU. fue en 2014 en un amistoso contra Irlanda en el MetLife Stadium. Su ausencia tan larga de Estados Unidos ha coincidido además con unas viejas acusaciones publicadas por una revista alemana en 2017 sobre una supuesta agresión sexual en Las Vegas en 2009, negadas siempre por Ronaldo y sin cargos presentados. En 2022 mantuvo conversaciones preliminares con el Sporting Kansas City sobre una posible llegada a la liga estaodunidense de fútbol, pero finalmente fichó por el Al Nassr.

