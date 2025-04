Mbappé habla dos veces: ya avisó el año pasado al PSG de que no renovaría, y dice que seguirá en París hasta 2024

El delantero del PSG Kylian Mbappé ha multiplicado este martes sus apariciones públicas para hablar sobre su futuro después de las últimas informaciones acerca de su decisión de no ejercer la cláusula para ampliar un año su contrato, y de su posible intención de no seguir en el club parisino.

El internacional galo remitió primero un comunicado a la agencia AFP, en el que asegura no haber mantenido nunca conversaciones para una nueva renovación con el club galo, apenas un día después del envío de un correo anunciando a sus dirigentes su intención de no activar una opción por un año suplementario en París.

«La dirección del club a cargo de su prolongación» contractual, firmada hace un año, fue informada «el 15 de julio de 2022 de su decisión (de no seguir más allá de 2024) y el correo tenía como único objetivo confirmar lo que había sido precisado de forma oral previamente», según el texto transmitido por el jugador internacional francés.

«Kylian Mbappé y su entorno afirman no haber vuelto a hablar nunca con el club de este punto durante el año, excepto hace 15 días para anunciar el envío del correo. Ninguna eventual nueva prolongación fue, por otra parte, mencionada«, añade el comunicado. «Después de haber afirmado públicamente estas últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no ha pedido su marcha este verano sino que simplemente confirmó al club la no activación de su año suplementario», explican Mbappé y su entorno.

Por último, «lamentan que la recepción de ese correo se haya difundido a los medios y que esos intercambios se hayan hecho públicos con el único objetivo de dañar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el club».

El envío del correo de Mbappé a la dirección del PSG se produjo poco antes de que se cumpliera un año de la renovación por sorpresa del delantero de 24 años con el PSG, su club desde 2017.

«Seguiré en el PSG, donde estoy muy contento»

El campeón del mundo en 2018, pretendido sobre todo por el Real Madrid, había renovado hasta 2024, con la posibilidad para de activar de forma unilateral una opción por un año extra. Según una fuente próxima, el PSG no contempla la opción de dejar a su estrella irse libre al término de su contrato, en 2024, abriendo la puerta a un traspaso este verano en caso de que las negociaciones no lleguen a puerto antes del 31 de julio.

MENSONGES…❌

En même temps plus c'est gros plus ça passe. J'ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Una posibilidad de la que se hizo eco este mismo martes el diario 'Le Parisien', medio muy cercano al París Saint-Germain, que publicó que la intención del futbolista del barrio de Bondy era poner rumbo a Madrid este mismo verano.

Sin embargo de nuevo el propio Mbappé alzó la voz para desmentir este extremo y asegurar que su verdadera intención es cumplir su contrato de forma íntegra con el club de su ciudad: «Mentiras. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento».

Si finalmente se cumple la palabra de Mbappé, el delantero podría salir gratis del PSG en el verano de 2024, rumbo al Real Madrid o al equipo que finalmente elija. Ello obligaría al club español a esperar una temporada más y a planificar los refuerzos de su delantera, sensiblemente mermada tras el adiós de Benzema, en función de la posible llegada del parisino.