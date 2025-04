«No estamos todavía clasificados, el fútbol es un deporte de locos»

Euforia contenida en el Barcelona tras el 4-0 logrado en la ida de los cuartos de final ante el Borussia Dortmund, un resultado que prácticamente coloca a los azulgranas en las semifinales. No obstante, en el vestuario se aboga por la prudencia y no quieren dar el trabajo por hecho. Hansi Flick lo tiene claro: «No, no estamos todavía clasificados. Nunca sabes lo que va a pasar. El fútbol es un deporte de locos. Hay que jugar en Dortmund como hoy. Son un equipo muy bueno pero hay que ir allí y hacer lo que sabemos hacer y cometer pocos errores», empezó explicando el técnico germano, que conoce bien a sus compatriotas. No obstante, Flick reconoció que «ganar con tantos goles y así es importante, porque cuando juegas así, normalmente marcas goles, y eso es lo que ha ocurrido».

El técnico alemán es consciente del potencial de su delantera, con tres jugadores que anotaron ayer y que están marcado la diferencia: «Los tres de arriba son muy importantes pero también lo es nuestra defensa, los jugadores que entran desde el banquillo, que influyen y alcanzan el mismo nivel que los que hay dentro. Es difícil porque jugamos de nuevo en tres días». También se refirió al estado de Lamine Yamal, que tuvo que pedir el cambio casi al final del partido, facilitando la entrada de Ansu Fati: «Lamine está bien. Había jugado demasiados minutos así que estuvo bien que Ansu pudiera jugar. Es importante para él tener minutos. Está entrenando muy bien y se merecía jugar».

Había ganas también a Raphinha, que inauguró el marcador aunque corrió el riesgo de que su tanto se anulara por fuera de juego. Empujó el balón, que ya estaba casi dentro, rematado por Cubarsí. «Estaba preocupado en la jugada del primer gol por si estaba en fuera de juego. Lo bueno que fue válido. Toqué el balón antes de la línea y le pedí disculpas a Cubarsí y me dijo que no pasaba nada, que le contaba como asistencia. Pensaba que el balón podía ir fuera, es una decisión rápida», explicó el brasileñ, que añadió: «Me encanta jugar con jugadores de mucho nivel. Nos conocemos muy bien y esto es importante. Estamos logrando hacer números espectaculares y espero que sigamos así». Raphinha también abogó por la prudencia: «No voy a reconocer que estamos en semifinales. Hay otro partido y jugar allí siempre es complicado. Es un equipo que tiene mucha calidad. Hemos logrado un buen resultado y tenemos que seguir así y hay que hacer un buen partido la próxima semana».

Noticia Relacionada El PSG se acerca a las semifinales ante un plano Aston Villa Javier Asprón Los de Luis Enrique dominaron y tuvieron premio en la prolongación con un tercer tanto que les da una buena ventaja

Robert Lewandowski compareció ante los micrófonos de Movistar. El polaco anotó dos goles y ejecutó al Dortmund. «Creo que hemos jugado muy bien. Pero no pensamos en semifinales, hay un partido más. Siempre hay que jugar nuestro fútbol y también lo vamos a hacer en Dortmund. Vamos allí a ganar, es nuestro objetivo siempre. Estamos muy contentos. La segunda parte jugamos muy bien», empezó explicando. El delantero añadió: «En Dortmund tenemos que jugar igual o mejor. Siempre hay que estar preparados. Esto es Champions League y siempre queremos estar a nuestro nivel».

Lewandowski elogió el trbajo de sus compañeros y el espectáculo ofrecido: «Jugamos como un equipo, es lo más importante. Que marquemos Lamine, Raphinha o yo... lo hacemos por el Barça. Si jugamos bien juntos y estamos bien, también fuera del campo, este equipo tiene mucho potencial. Quedan cuatro pasos más por delante en la Champions», aseguró refiriéndose a una posible final. El polaco está en un gran momento de forma: «Estoy muy contento con mis cifras. 99 goles con el Barça. En mi cabeza siempre tengo ayudar al equipo además de marcar. Delantero siempre tiene que pensar en goles pero si jugamos bien como equipo, para mí es más fácil».

El Barcelona hizo una gran labor en ataque pero en defensa también estuvo impecable. Uno de los artífices de que la portería del equipo azulgrana se quedara a cero es Iñigo Martínez. «Esto es fútbol y más allí, en Dortmund. Ellos no tienen nada que perder y apretarán. El colchón que llevamos es muy grande y quedarnos fuera sería muy duro para el equipo. Tenemos que ir allí a ganar, sin especular. Creo que somos superiores si estamos bien», explicó el zaguero, que apuntó: «Esto es un equipo y cuando el equipo acierta, acertamos todos. Se está viendo un equipo unido, con mucha ambición y esperemos que esta ambición no acabe».

Iñigo tiene claro que no hay que bajar el ritmo: «En el fútbol hay dinámicas y cuando entras en una es difícil salir de ellas. Cuando te relajas lo pagas caro. Lo vimos en Liga. No nos sentimos superiores desde el principio y tenemos que seguir en esta dinámica, se ve que disfrutamos». Fermín dio una de las claves: «Somos una familia dentro y fuera del campo. Trabajamos muy bien y eso se nota. Vamos todos a una».