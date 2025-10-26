Así está la clasificación: la victoria ante el Barça impulsa al Real Madrid en la Liga

El volcánico clásico del Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid puso fin a su racha de derrotas frente al Fútbol Club Barcelona, deja a los de Xabi Alonso firmemente instalados en lo más alto de la clasificación de Primera División.

Si ... al partido de este domingo llegaban con dos puntos de ventaja frente a los azulgranas, una frágil ventaja ante cualquier tropiezo que podía desembocar en un vuelco a la clasificación, ahora gozarán de un colchón de cinco puntos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión