Así está la clasificación: la victoria ante el Barça impulsa al Real Madrid en la Liga

El volcánico clásico del Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid puso fin a su racha de derrotas frente al Fútbol Club Barcelona, deja a los de Xabi Alonso firmemente instalados en lo más alto de la clasificación de Primera División.
Si ... al partido de este domingo llegaban con dos puntos de ventaja frente a los azulgranas, una frágil ventaja ante cualquier tropiezo que podía desembocar en un vuelco a la clasificación, ahora gozarán de un colchón de cinco puntos.
Después de diez jornadas ligueras los blancos suman nueve victorias por una única derrota, el doloroso 5-2 del derbi ante el Atlético en el Metropolitano, mientras que los de Hansi Flick acumulan 7 victorias, 1 empate y ahora 2 derrotas. 27 puntos frente a 22.
Más atrás les siguen a ambos el Villarreal, con 20, muy cerca de los azulgranas, y el sorprendente Espanyol, con 18. Todos ellos con diez partidos disputados.
Este lunes, en el último partido de la jornada, Real Betis y Atlético de Madrid aspiran a superar a los 'pericos', pues ambos iniciarán el choque con 16 puntos.
Consulta aquí la clasificación completa de Primera División.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete