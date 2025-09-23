Así está la clasificación: el Madrid suma y sigue mientras el Girona no sale del pozo

El primer día de la sexta jornada de Liga se completó con cuatro resultados, entre los que destaca la goleada del Real Madrid al Levante (1-4) para seguir al frente de la clasificación al contar sus seis partidos por victorias.

A falta de que concluya la jornada, el conjunto de Xabi Alonso aventaja en cinco puntos al Barcelona y en doce al Atlético de Madrid, si bien es cierto que con un partido disputado más que ambos.

En San Mamés, a pesar de adelantarse en el marcador, el Girona solo pudo sumar un punto, un botín insuficiente para abandonar el farolillo rojo de la tabla. Unos puestos de descenso en los que los de Míchel están acompañados por el Mallorca y la Real Sociedad.

En la pelea por Europa, el Espanyol defendió con éxito su puesto Champions al empatar sobre la bocina al Valencia, mientras que el Villarreal asalta el podio de la Liga tras conquistar el Pizjuán al tumbar al Sevilla.

Consulte la clasificación completa de la Liga aquí.