Así está la clasificación: el Madrid lidera con autoridad y el Barça se aferra al segundo puesto

Real Madrid y Barcelona, los dos grandes de LaLiga, despacharon con solvencia sus correspondientes citas. El conjunto de Xabi Alonso goleó el sábado al Valencia (4-0), y los azulgranas cumplieron el trámite con un triunfo sin brillo ante el Elche (3-1).

Después de once jornadas ligueras los blancos suman diez victorias por una única derrota, el duro 5-2 del derbi ante el Atlético en el Metropolitano, mientras que los de Hansi Flick acumulan 8 triunfos, 1 empate y dos derrotas, lo que se traduce en 30 puntos frente a 25.

Detrás, Villarreal y Atlético con 23 y 22 puntos respectivamente. Los castellonenses han encadenado dos triunfos, los madrileños, tres, y ambos se afianzan en la zona de Champions al acecho ante cualquier fallo o descenso de rendimiento del dúo cabecero.

De hecho, un traspié del Barça ante los muchachos de Eder Sarabia hubieran aupado al conjunto de Marcelino a la segunda posición.

Por detrás, pinchazo del Espanyol y dos victorias de enorme mérito de los sorprendentes Getafe de Bordalás y Alavés de Coudet.

Este lunes, en el último partido de la jornada, Oviedo y Osasuna se juegan tres puntos importantes en la zona baja. Un triunfo de los asturianos les sacaría del descenso, les igualaría con los navarros y comprimiría sobremanera la clasificación.

