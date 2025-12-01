Suscribete a
Así está la clasificación de la Liga: el Barça reconquista el liderato tras otro pinchazo del Madrid

laliga | jornada 14

El conjunto blanco es incapaz de ganar en Girona, y la tabla se aprieta sobremanera por arriba y por abajo

Consulta aquí la clasificación completa de LaLiga

Bellingham se lamenta durante el partido de Girona
Bellingham se lamenta durante el partido de Girona efe
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Tanto va el cántaro a la fuente... El Real Madrid ha utilizado tanto el colchón de puntos que se había ganado por méritos propios, que la ventaja se esfumó, por deméritos suyos, al tercer pinchazo lejos del Bernabéu. Este domingo fue incapaz de ganar en Giron ... a, equipo en descenso, y le cedió el liderato al Barcelona.

