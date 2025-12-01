Así está la clasificación de la Liga: el Barça reconquista el liderato tras otro pinchazo del Madrid

Tanto va el cántaro a la fuente... El Real Madrid ha utilizado tanto el colchón de puntos que se había ganado por méritos propios, que la ventaja se esfumó, por deméritos suyos, al tercer pinchazo lejos del Bernabéu. Este domingo fue incapaz de ganar en Giron ... a, equipo en descenso, y le cedió el liderato al Barcelona.

El empate del conjunto blanco ha compactado sobremanera la parte noble de la clasificación: tres puntos separan al Barça del Atlético. Y los cuatro dibujan una curiosa clasificación en la que la diferencia entre cada uno de ellos es de un solo punto: 34, 33, 32 y 32.

Los tres equipos que completan el cuarteto de Champions hicieron los deberes. El sábado, el Barcelona sufrió más de lo previsto, con remontada incluida, para deshacerse del Alavés. Por su parte, el Atlético ganó sin apuros al colista Oviedo.

A buen seguro que catalanes y madrileños tenían en mente el partido de la 19ª jornada liguera adelantado con motivo de la presencia de ambos clubes en la Supercopa que la Federación organizará en Arabia Saudí el próximo mes de enero. Barça y Atlético se enfrentarán el martes en el Camp Nou.

El Villarreal tenía, en teoría, una empresa más difícil. Jugaba en Anoeta, y pese a que adquirió una ventaja de dos goles, la Real Sociedad no bajó los brazos y logró empatar. Sin embargo, en el suspiro final, apareció Moleiro para rubricar un triunfo que consolida a los amarillos en la zona noble de la tabla.

Un escalón por debajo en la clasificación, otros dos triunfos a domicilio, el del Betis en el siempre caliente derbi sevillano y el del Espanyol en Vigo, les afianza en los puestos que dan derecho a jugar competición europea, con Getafe y Athletic al acecho.

A partir de ahí, una zona de peligro muy extensa y de graduación diversa. A falta del encuentro de este lunes entre Rayo y Valencia, hay diez equipos que se mueven en la horquilla de los 12 a los 16 puntos.

Y en las dos últimas posiciones, el Levante y el Oviedo, con solo 9 puntos. La derrota de los levantinos ante el Athletic le ha costado el puesto a su ya exentrenador, Julián Calero.