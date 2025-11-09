Suscribete a
Así está la clasificación: el Barça, a tres puntos del Real Madrid

El equipo azulgrana aprovecha el tropiezo blanco en Vallecas para estrechar la pelea por el liderato

J. A. P.

Se estrecha la lucha por el liderato. El empate del Real Madrid en Vallecas y la victoria del Barcelona en Vigo deja a los azulgranas a solo tres puntos en la clasificación después de las primeras 12 jornadas disputadas.

El Barça recuperó parte de la ... desventaja que se dejó en el clásico tras una victoria en Balaidos ante el Celta (2-4) en la que brilló Robert Lewandowski con un triplete, mientras que el Real Madrid sumó ante el Rayo su primer empate de la temporada (0-0), después de 10 victorias y una única derrota, ante el Atlético.

