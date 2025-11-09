Así está la clasificación: el Barça, a tres puntos del Real Madrid

Se estrecha la lucha por el liderato. El empate del Real Madrid en Vallecas y la victoria del Barcelona en Vigo deja a los azulgranas a solo tres puntos en la clasificación después de las primeras 12 jornadas disputadas.

El Barça recuperó parte de la ... desventaja que se dejó en el clásico tras una victoria en Balaidos ante el Celta (2-4) en la que brilló Robert Lewandowski con un triplete, mientras que el Real Madrid sumó ante el Rayo su primer empate de la temporada (0-0), después de 10 victorias y una única derrota, ante el Atlético.

No afloja el Villarreal, que tras su victoria en Cornellá ante el Espanyol consolida la tercera posición, con 26 puntos. También sigue en racha el Atlético, que sumó ante el Levante otra importante victoria en casa, con doblete de Griezmann incluido, y cierra la zona de Champions con 25 puntos. Por abajo, Valencia y Mallorca salieron de la zona de descenso y toman aire antes del parón de selecciones. Los che empataron en casa ante el Betis (1-1) y acumulan siete partidos sin conocer la victoria. Los bermellones se impusieron al Getafe en Son Moix gracias a un tanto de Muriqi. Ahora, Girona, Levante y Oviedo son los tres equipos que ocupan las posiciones de descenso. Consulta la clasificación tras la jornada 12 aquí.

