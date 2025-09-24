fútbol
Así está la clasificación: el Atlético se engancha a la Liga, y la Real Sociedad respira
Colchoneros y donostiarras suman sendas victorias vitales y mínimas con gran sufrimiento. Getafe y Alavés empatan en el Coliseum
Julián Álvarez salva con agonía y un triplete la primera bola de partido para el Atlético
De los tres partidos programados el segundo día de la sexta jornada de Liga, el resultado más destacado fue, por su importancia, la victoria del Atlético ante el Rayo en el Metropolitano (3-2).
Los de Simeone necesitaban imperiosamente los tres puntos para no alejarse aún más de los primeros puestos de la clasificación. Y no lo tuvieron fácil ante el buen equipo de Íñigo Pérez. Fue un encuentro de alternativas en el marcador que acabó cayendo del lado local.
En Getafe, primera cita del miércoles, el equipo local se adelantó a la hora de juego mercede al gol de Arambarri. El Alavés no bajó los brazos, y ocho minutos después Guevara firmaba el empate, un resultado justo (1-1) para los méritos de ambos.
Por último, Anoeta vivió un respiro en forma de triunfo, el primero de la temporada. Un solitario gol del capitán de la Real Sociedad, Oyarzabal, rubricó una victoria (1-0) ante el Mallorca que permite al club donostiarra salir de la zona de descenso. Y, como consecuencia directa, la derrota hunde a los baleares en la penúltima posición.
