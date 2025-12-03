Suscribete a
El truco más enrevesado del Mago Pop

Copa del Rey de Fútbol

El CD Cieza, la quinta categoría del fútbol nacional y propiedad del reputado prestidigitador, sueña con hacer desaparecer al Levante de la segunda ronda

Despotovic, actual técnico, junto a Taulemesse, el jugador con más historial. Abajo a la derecha, El Mago Pop Ángel García

Ángel García

Cieza (Murcia)

«El club es un tributo a nuestros padres, a su historia, a la Región de Murcia, a lo que fue su infancia antes de emigrar hace ya décadas». Esa es la carta de presentación con la que Antonio Díaz, presidente del CD Cieza, ... habla y presenta la obra futbolística que ha creado con su primo, con su mismo nombre, pero conocido mundialmente como 'El Mago Pop' en la capital de la Vega Alta del Segura, un club en la quinta categoría del fútbol nacional que este miércoles se mide en Copa del Rey al Levante CF, cuatro niveles por encima. «Mezclamos deporte y cultura, fútbol e ilusionismo, en La Arboleja y en el Teatro Victoria de Barcelona». Y en ambos lares cuelga el cartel de todo vendido; en Cieza, hoy, con casi tres mil aficionados, y en la Avenida del Paralelo, donde no quedan entradas ya para su último espectáculo 'Nada es imposible', que finaliza en marzo.

