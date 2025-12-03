El truco más enrevesado del Mago Pop

«El club es un tributo a nuestros padres, a su historia, a la Región de Murcia, a lo que fue su infancia antes de emigrar hace ya décadas». Esa es la carta de presentación con la que Antonio Díaz, presidente del CD Cieza, ... habla y presenta la obra futbolística que ha creado con su primo, con su mismo nombre, pero conocido mundialmente como 'El Mago Pop' en la capital de la Vega Alta del Segura, un club en la quinta categoría del fútbol nacional que este miércoles se mide en Copa del Rey al Levante CF, cuatro niveles por encima. «Mezclamos deporte y cultura, fútbol e ilusionismo, en La Arboleja y en el Teatro Victoria de Barcelona». Y en ambos lares cuelga el cartel de todo vendido; en Cieza, hoy, con casi tres mil aficionados, y en la Avenida del Paralelo, donde no quedan entradas ya para su último espectáculo 'Nada es imposible', que finaliza en marzo.

«Somos de una familia muy humilde, de muchos hermanos que vendieron lo que tenían cuando falleció muy joven nuestro abuelo para irse a Barcelona hace muchos años» comenta el actual presidente de una entidad que, pese a la modestia que les guía, es SAD. «Yo soy el presidente porque vivo aquí, pero el 80% de las participaciones son del Mago Pop» explica el que además es el director financiero que gestiona las sociedades de su primo, el ilusionista más taquillero del mundo. «Nuestros padres eran hermanos y eran unos locos del fútbol. Aunque nacieron en otro pueblo, Santomera, solo mi padre se quedó en Murcia y fue futbolista, llegando a jugar en el Cieza, donde permaneció luego e hizo su vida», señala.

Menos él, todo el resto de la familia hizo su historia en el extrarradio de la capital catalana, en edificios minúsculos fruto del desarrollismo de los años setenta. «Nuestros familiares se criaron en la pobreza, Badía del Vallés era un lugar muy pobre cuando llegaron» sostiene. Fue por eso que «cuando nos planteamos crear un equipo de fútbol solo miramos dos opciones; o Cieza o Badía, pero nos decidimos por Cieza por la historia de nuestros padres, por su esfuerzo, por mantener las raíces creciendo desde abajo. Por eso no quisimos comprar otro club consolidado en categorías más elevadas» destaca el actual presidente, que apunta que «el equipo estaba mucho más abajo pero conseguimos ascender desde Preferente hace unos años. El Mago Pop, entonces, estuvo en el pueblo en las celebraciones. Creo que es la única vez que ha estado con nosotros aquí en Cieza, pero es que lo tiene muy difícil por la cantidad de espectáculos que tiene».

Cerca del ascenso a Segunda RFEF

El club, desde su llegada a la propiedad, ha dado un paso hacia adelante enorme en su gestión. De ser uno más en las categorías provinciales murcianas, a pelear por el ascenso a Segunda RFEF durante dos campañas consecutivas en las que se ha quedado con la miel en los labios en el playoff. «Movemos más de quinientos jugadores en las bases, un número elevado para la zona» asegura José Manuel Lucas, 'Tote', director general de un club cuya camiseta defendió hace ya años el jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón, nativo de la localidad y «que se deja ver en cuanto tiene libre en los partidos que jugamos».

El cuadro ciezano, que tiene una relación de filialidad con el Alavés -«estas próximas semanas irán los mejores jugadores de nuestra cantera para entrenar unos días con ellos»-, se deshizo en la anterior eliminatoria de otro club del fútbol profesional, el Córdoba, de la Liga Hypermotion, dando la sorpresa pese a los tres saltos de categoría. «Para nosotros esto no deja de ser una oportunidad de exponernos, de que nos conozcan, pero lo que nos interesa es el ascenso y el partido del domingo ante el filial del Real Murcia, segundo en la tabla, donde nos jugamos ampliar la distancia y abrir hueco» explica el presidente del club que sabe que «la Copa del Rey está muy bien, ilusiona, pero este es nuestro año, nuestra tercera oportunidad de ascender y debemos hacerlo como primeros de grupo, no nos vale jugar liguillas».

Hoy, con el éxito asegurado en unas gradas colapsadas en La Arboleja («nunca había habido aquí tres mil espectadores con todas las gradas supletorias que hemos colocado. Va a ser un récord para Cieza» dice Tote), solo esperan que el Levante no muestre su mejor potencial y se lleve una sorpresa. Así lo afirma Ranko Despotovic, su técnico actual con pasado en las filas del Girona, Alavés o Real Murcia «para nosotros el partido es un reto, algo especial, pero no nos va a hacer cambiar las rutinas. Tenemos una ilusión máxima y vamos a disfrutar» aunque tiene claro que «lo único que exijo a mis jugadores es competir al máximo, como en liga».

Su relación con el dueño del club es de oídas y de una presencia en el ambiente del que se habla en todo momento: «No le conozco aún, pero estoy convencido de que si ascendemos seguro que le vamos a ver con nosotros» comenta sonriendo junto a Florian Taulemesse, su jugador con más historial tras haber jugado previas de Champions o la Europa League en las filas del AEK Larnaka chipiotra hace casi una década. El delantero francés, que alarga su carrera en el equipo cuando acaricia casi los cuarenta años, sabe que este tipo de partidos mueve más a nivel emocional que futbolístico. «Para los más jóvenes es una oportunidad, pero solo debe ser una fiesta antes de seguir pensando en nuestro objetivo de ascender».

Antonio Díaz, el máximo exponente desde la gestión del club, es consciente del peso específico que tiene el Mago Pop en la idiosincrasia del club. «Nos da todo, pero más que visibilidad, lo que nos da es estabilidad y paciencia para seguir en nuestra línea». Esta noche será uno más a 567 kilómetros del Teatro Victoria, donde continúa con su espectáculo «seguro que hoy nos verá. En su camerino tiene una TV gigante donde suele ver fútbol -es muy del Barcelona-, y llegará a tiempo a ver la segunda parte seguro. Es muy forofo y lo vive» concluye el presidente del club murciano que espera que el Levante, que llegará dolido tras el cese de Calero, «no nos desgaste, que tenemos que pensar en el domingo. Ahí está la verdadera ilusión por el ascenso».

Horarios de los partidos de la segunda ronda de Copa

Martes 2 de diciembre

Numancia 2 - 3 Mallorca

Portugalete 0 - 3 Alavés

Racing Ferrol 0 - 2 Huesca

Ebro 3 - 5 Osasuna

Guadalajara 1 - 0 Ceuta

Navalcarnero 2 - 3 Getafe

Miércoles 3 de diciembre

Mirandés-Sporting 20:00h (TPA)

Cultural Leonesa-Andorra 20:00h

Eldense-Almería 20:00h

Talavera-Málaga 20:00h

Real Murcia-Cádiz 20:00h

At. Antoniano-Villarreal 21:00h (Movistar)

Ourense CF-Girona 21:00h (Movistar)

Quintanar del Rey-Elche 21:00h (Movistar)

Reus Reddis-R. Sociedad 21:00h (Movistar)

Torrent-Betis 21:00h (Teledeporte)

Pontevedra-Eibar 21:00h (TVG)

Cieza-Levante 21:00h (Movistar)

Jueves 4 de diciembre

Leganés-Albacete 19:00h (CMM)

Ávila-Rayo Vallecano 19:00h (Movistar)

At. Baleares-Espanyol 19:00 horas (Movistar)

Sabadell-Deportivo 19:00h (3CAT)

Ponferradina-Racing 20:00h

Cartagena-Valencia 21:00h (Movistar)

Extremadura-Sevilla 21:00h (Movistar)

Sant Andreu-Celta 21:00h (Movistar, Teledeporte)

Zaragoza-Burgos 21:00h (Aragón TV)

Tenerife-Granada 22:00h (Movistar)