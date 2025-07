Un España - Italia con más complicidad que rivalidad

Último partido de la fase de grupos. La selección española se enfrenta este viernes a Italia, aunque las nuestras ya están clasificadas. Italia empatando se clasifica; y quien gane será primera de grupo. Lo cierto es que con esas credenciales se prevé un partido sin ... grandes sobresaltos para ambas selecciones, por lo que auguro un duelo con más complicidad que rivalidad. Debido a la goleada de España a Portugal en el primer partido, una derrota podría incluso meter a las italianas en cuartos.

Una de las 'capos' de la selección italiana es Elena Linari, actualmente jugadora de la Roma. Linari fue una de las primeras italianas en probar suerte en una liga extranjera de alto nivel. Formó parte de la plantilla del Atlético de Madrid dos temporadas entre 2018 y 2020, proclamándose campeona de Liga la temporada 2018-2019 (la última liga española conquistada por un club que no sea el FC Barcelona). Durante su etapa en España, se ganó el cariño de la afición, y no solo por su entrega en el campo, sino porque sentía la pasión rojiblanca. La afición atlética no olvidará nunca a la defensa cantando el himno a pleno pulmón y llorando emocionada en el partido del Atlético-Barcelona femenino disputado en el mítico Vicente Calderón. Aprendió español en tiempo récord... y con acento madrileño. En una entrevista llegó a decir que «A veces me sale más fácil decir 'tía' que 'ragazza».

Durante el confinamiento en Madrid por el Covid, reveló que vivió sola, pero fue «adoptada» por sus vecinos, que cocinaban para ella cada día. Linari no lo pasó bien. La italiana es abiertamente lesbiana y ha hablado sin tapujos sobre la importancia de dar visibilidad al colectivo y apoyar a otras personas LGBTQ+ en el deporte. En su país, donde el tema aún está rodeado de tabúes, su valentía ha sido aplaudida ampliamente. Ella afirma: «No quiero que ninguna niña tenga que esconder quién es sólo por jugar al fútbol». Otra jugadora que formó parte de la disciplina rojiblanca fue Manuela Giugliano, que fue anunciada como jugadora del Atlético Femenino en 2016, pero no llegó a disputar ningún partido oficial, ya que se marchó de vuelta a Italia antes de debutar.

En lo deportivo, la selección italiana hace gala a la fama de sus homónimos masculinos: jugadoras aguerridas, competitivas, que defienden muy bien. Tienen jugadoras de calidad arriba y utilizan un sistema 1-5-3-2. Laura Giuliani, que actualmente juega en el AC Milán, es una buena portera. En la línea de 5, además de Linari, me gusta mucho la lateral Di Guglielmo. Arriba están Carusso y Girelli, que han sido las autoras de los goles frente a Bélgica y Portugal. Pero si hay alguien a quien considero determinante en la selección de Italia, es Sofia Cantore, que el 17 de junio de 2025 se convirtió en la primera jugadora italiana en firmar con un equipo de la NWSL al fichar por el Washington Spirit, procedente de la Juventus de Turín. Jugadora con un tren inferior como pocas en el fútbol femenino, su potente arrancada y uno contra uno hacen de ella una jugadora top.

España llega a la última jornada de la fase de grupos con los deberes hechos. Veremos si Nanclares sigue en la portería una vez que Cata Coll ha vuelto a los entrenamientos y si Montse da descanso a las jugadoras con más minutos. Claramente, sería lo suyo, ya que no merece la pena correr ningún riesgo. Además debería dar la oportunidad a todas las jugadoras que o no han jugado o han jugado menos, las vendría fenomenal. Sería una gran oportunidad para que cogieran ritmo competitivo.

El partido entre Italia y España se presenta como un duelo en el que ambos equipos jugarán sin arriesgar demasiado, puesto que un empate favorecería incluso a las dos bancadas. Creo que es muy probable que ambas prioricen la seguridad defensiva y el control del balón antes que un juego abierto y ofensivo, para minimizar riesgos. La prudencia será la principal estrategia. De esa forma sus aspiraciones seguirán intactas en la Eurocopa. Y veremos qué pasa en adelante.