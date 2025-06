El Chelsea hace su trabajo y se medirá al Benfica en octavos

mundial de clubes | grupo c

No hubo sorpresas en el desenlace del grupo D. Lo que estaba previsto que pasara, que el Chelsea ganara al Esperance de Túnez, fue lo que sucedió, y los ingleses obtuvieron su billete para octavos, donde se medirán al Benfica el próximo sábado (22.00 horas) en el Bank of America de Charlotte. Un cruce que a priori era el esperado, pero no el orden en el que se acabó dando.

Los portugueses, tras su inesperada victoria frente al Bayern, se metieron entre los 16 mejores tras acabar primeros del grupo C, y el Chelsea pasó como segundo del D, detrás de un Flamengo que se lleva un caramelo envenenado a pesar de haber sometido a sus rivales en estos primeros tres partidos.

El Chelsea venció al Esperance gracias a dos goles en la prolongación de la primera mitad, obra de Adarabioyo y Delap, ambos a pase de Enzo, y un tercero en la última jugada del partido, anotado por George. Un 0-3 cómodo que no dio lugar a posibilidad alguna para los tunecinos, que se marchan de Estados Unidos con al menos tres puntos, los logrados ante Los Ángeles. Digno papel.

Los norteamericanos, que llegaron al torneo a última hora, al menos sacaron un punto en su último partido ante un Flamengo con la cabeza en los octavos del domingo ante el Bayern (22.00), partido en el Hard Rock Stadium de Miami del que saldrá el rival del PSG o del Inter en cuartos de final.

Empate a uno entre angelinos y brasileños, con tantos de Bounga y Yan, en un partido sin nada en juego que finiquitó el camino de los primeros y sirvió de 'entrenamiento' a los de Luis Filipe para lo que está por venir. Son ya tres, de cuatro, los brasileños que han metido los dos pies en octavos, en una demostración de autoridad del fútbol más potente de Sudamérica en estos momentos.