El Chelsea sobrevive con 10 y le rasca un punto al Arsenal

El Arsenal sacó un punto de Stamford Bridge, o se dejó dos. Dependerá del optimismo, o pesimismo, de cada uno de sus aficionados, teniendo en cuenta que el equipo gunner jugó durante una hora con un futbolista más por la roja a Caicedo ... en el 35 de la primera mitad. Una ventaja que no tradujo en victoria, en un 1-1 en el que se adelantó el Chelsea, con gol de Chalobah, cuando ya estaba con diez, y empató el Arsenal con un cabezazo de Mikel Merino.

El duelo de los dos primeros clasificados de la Premier deja a los de Arteta con 30 puntos, cinco por encima del City, que tras su triunfo del sábado ante el Leeds, supera al Chelsea y se coloca segundo con 25 dígitos, uno más que el Chelsea, que baja a la tercera posición. Logró un punto sumamente valioso los de Maresca, pero no suficiente para mantenerse en esa segunda plaza que pasa a ser de los de Guardiola.

Fue un partido cargado de intensidad, y en algunos casos desmedida. Cucurella pudo ver la roja en el 10 por una fea entrada a Saka, algo que sí sucedió con Caicedo en el 35, tras clavarle los tacos a Mikel Merino en la cara interna de su tobillo izquierdo. Acción innecesaria en la salida de balón de los gunners, que le costó cara al ecuatoriano. Taylor, avisado por el VAR, no le había mostrado la amarilla, pero supo reconocer su error y mandar a la ducha al mediocentro del Chelsea.

Ya con uno más, Robert Sánchez evitó el 0-1 en una gran parada a Martinelli. Mano dura abajo al disparo del brasileño. El guardameta español, volvería a ser decisivo en la segunda mitad con otra mano milagrosa a Mikel Merino cuando el reloj ya había sobrepasado el 90.

Hasta ahí se llegó con 1-1. Chalobah, en un córner botado por James, hizo el 1-0 en el 48. Oro para un Chelsea que, de repente, se veía con el marcador a favor a pesar del golpe moral de jugar con uno menos. La alegría le duró hasta el 60, en el que Saka asistió a Mikel Merino para que el navarro, en un cabezazo de puro '9', la mandará a la red.

Empató el Arsena sin merecerlo, pero no logró sacar del partido a un Chelsea peleón y bien posicionado, que no solo aguantó el 1-1, sino que además tuvo alguna llegada para buscar el segundo. 1-1 en Stamford Bridge que confirma la igualdad en la parte alta de la Premier.

