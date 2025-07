El Chelsea, final trampa para el PSG

En el documental 'No tenéis ni p*** idea', hay un momento en el que a Luis Enrique le preguntan si cree que el PSG de esta temporada va a ser mejor sin Mbappé y, si es que sí, por qué lo cree. El asturiano, ... sin pestañear, asegura que «sin ninguna duda» su equipo lo será: «El hecho de tener un jugador (refiriéndose a Mbappé) que se movía por donde él quería, implicaba situaciones del juego que yo no podía controlar. El año que viene, las voy a controlar todas. Todas, sin excepción». Lo clavó, y sin pestañear.

El PSG de Luis Enrique se juega esta tarde en Nueva York (21.00 horas en España) cerrar la mejor temporada de su historia. Ya lo es, con la conquista de la Champions, la primera del club, pero puede aún ser más épica si vence al Chelsea en la final del primer súper Mundial de Clubes. Quién se lo iba a decir a Luis Enrique y, sobre todo, a Al-Khelaifi cuando hace justo doce meses Mbappé tomaba un avión para viajar a España y ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Así de veleidoso es el fútbol.

Campeón de Liga, de Copa, de la Copa de la Liga, de la Supercopa de su país y de la Champions. Lo ha conquistado todo Luis Enrique en su segunda temporada al frente del PSG. Y lo ha hecho con un fútbol espectacular y moderno, donde la estrella sobre el campo es Dembélé, pero podrían ser perfectamente Vitinha, Hakimi, Neves, Kvaratskhelia o cualquiera de los once jugadores habitualmente titulares, todos ellos llevados a su prime gracias a la verdadera estrella del equipo, que no es otro que Luis Enrique, aunque él lo niegue: «De estrella yo tengo cero. No lo tuve de jugador y no lo tengo de entrenador. Me gusta el trabajo que hago, disfruté mucho mi carrera como futbolista y, como entrenador, la estoy disfrutando también bastante. Especialmente en los momentos delicados, que son los momentos donde me encuentro más a mi gusto».

Noticia Relacionada El Bar de Mou ¿La presión, estúpido? Ignacio Ruiz-Quintano

Delante, tendrá hoy el PSG uno de los equipos más infravalorados de la temporada. Hay aficionados, y medios de comunicación, que han caricaturizado al Chelsea porque en lugar de una plantilla de fútbol, tiene una de NFL, con casi 50 jugadores, pero la realidad es que es un señor equipo con un entrenador que apunta muy buenas maneras, como es Maresca. Lo ha metido en Champions, ha ganado la Conference y está a un partido de ser campeón del mundo. No parece una mala hoja de presentación para el técnico italiano, en su primer curso al frente del Chelsea: «El mayor logro es que hace un año nadie hablaba del Chelsea», dice acertadamente Maresca.

El equipo londinense ha llegado a la final habiendo perdido un solo partido, como le pasó al PSG. Fue en la fase de grupos, ante el Flamengo. Un pequeño traspiés que no le ha impedido pelear por el título tras unos cruces en los que ha sido muy superior a Benfica, Palmeiras y Fluminense. En su mano tiene evitar la obra perfecta del PSG de Lucho.