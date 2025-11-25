El Chelsea le explica Europa al Barça

Barça y Chelsea empezaron fallando en defensa: el Chelsea marcó pero el gol no subió al marcador por mano, rigurosa decisión, y Ferran falló lo que un jugador de Primera no puede fallar. Mal las dos defensas, mal Ferran, mal De Jong; seguro como ... siempre Joan García. Al Barcelona le costaba salir, al Chelsea le costaba sacar provecho de su superioridad en el juego. Lamine Yamal ha recuperado su delicadeza en el toque, y aunque la mayor parte del tiempo está como espectador en el partido y se le nota como falto de la forma física para ofrecer su mejor versión, lo cierto es que le basta una pincelada, un destello para iluminarlo todo.

Robert Sánchez; Malo Gusto (Andrey Santos, m.46), Fofana, Chalobah, Cucurella; Reece James (Acheampong, m.82), Caicedo; Estevao (George, m.82), Enzo Fernández, Garnacho (Delap, m.59); y Pedro Neto (Gittens, m.76). Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, m.80); De Jong, Eric García, Fermín (Christensen, m.62); Lamine Yamal (Olmo, m.80), Lewandowski (Raphinha, m.62) y Ferran (Rashford, m.46).

1-0, m.27: Koundé (p.p.). 2-0, m.55: Estevao. 3-0, m.73: Delap. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Expulsó a Araujo con doble amarilla (m.32 y 44). Amonestó a Malo Gusto y Maresca (entrenador).

Fermín por los suelos a cada rato recordaba al primer Messi cuando Mourinho le acusaba de hacer teatro. Sin entrar en si era o no falta, en el primer cuarto de hora recibió dos golpes que por lo menos a mí me habrían dejado desmontado, desballestado, arrasado por unas cuantas semanas. El Chelsea conseguía desbordar la línea Flick pero ahí estaba Joan García para salir al paso de cualquier atisbo de peligro. Partido trepidante, sin demasiadas ocasiones pero divertido, emocionante, Champions total, campos de Londres entre semana, cuando aún no éramos padres y éramos muy jóvenes, y teníamos mucho dinero y lo pasábamos muy bien, y viajábamos con el equipo y luego en Nobu nos esperaban para cenar. Al Chelsea le anularon un segundo gol por fuera de juego posicional, más rigor, y ya es decir, que con las manos.

El Barça no presionaba, De Jong no se atrevía con Caicedo, y el tercer gol de los ingleses, por vergüenza o por lo que sea, el árbitro no se atrevió a anularlo. De hecho fue 'para los ingleses', porque lo marcaron entre Koundé y Ferran en un lamentable embrollo. A la media hora el Barça no tenía el balón, el Chelsea presionaba eficazmente arriba, y aunque nada estaba perdido, la sensación era de desorientación, por lo menos momentánea. Los ingleses parecían lobos en la presión y los Clampetts cuando jugaban los balones que recuperaban. Pero para patoso, hasta extremos incomprensibles, lo de Araujo, que sabiendo que tenía una amarilla, entró con todo a por Cucurella, vio merecidamente la segunda y dejó a los suyos en inferioridad. Una jugada incompresible, de jugador inconsciente, poco profesional, que no está a la altura. Mala primera parte de un Barça impotente que tuvo suerte de que el Chelsea no dispusiera de los jugadores necesarios para articular eficazmente sus ataques.

El Chelsea volvió del descanso a administrar el balón y a controlar el partido. La presión igualmente alta. Otro gol anulado, por fuera de juego, pero la noticia fue que Joan García falló, por suerte sin consecuencias. El primer error claro desde que es portero del Barça, la Providencia quiso que no le computara. Pero además del fallo del portero, el Barça vio reflejada en la jugada su noche aciaga. Y enseguida Estevao, 18 años, en una magnífica acción individual, marcó el segundo dejando a todos impresionados. Fue un golazo y una súper jugada, pero el regalo de De Jong sería injusto dejarlo sin comentario. Raphinha tuvo su media hora en detrimento de Lewandowski, inédito como si se hubiera ido a cenar directamente a Nobu, pero el de Barcelona. Lamine, sustituido por Olmo, fue materialmente anulado por Cucurella –soberbio–, y en todo el partido sólo tuvo un destello. Neto dejó en evidencia a Pau Cubarsí y Enzo marcó el tercero.

No fue una derrota por mala suerte, aislada. Fue una derrota indicadora del nivel actual del Barça, suficiente para manejarse en una Liga empobrecida por el bajo nivel de forma del Madrid, pero insuficiente para competir con los grandes. La 'bullshit' línea de Flick se ha vuelto un fanatismo de alemán empecinado que le está conduciendo al triste ocaso de sus segundos años. Lamine es un mago, y un destello le basta para maravillarnos, pero el Barça necesita algo más que trucos si de verdad quiere ganar en Europa, que es lo importante.