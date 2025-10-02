Celta de Vigo - PAOK de Salónica en directo hoy: partido de la Europa League

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcos Alonso (Celta de Vigo) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Óscar Mingueza.
14'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
14'
Falta de Mady Camara (PAOK).
12'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ilaix Moriba.
12'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
11'
Manuel Fernández (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Giannis Konstantelias (PAOK).
9'
Falta de Javi Rueda (Celta de Vigo).
9'
Abdul Baba (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Remate parado. Javi Rueda (Celta de Vigo) remate de cabeza muy escorado desde la derecha.
5'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
5'
Joan Sastre (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
