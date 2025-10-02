Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Celta
Celta
0
0
1ª parte
PAOK Thessaloniki FC
PAOK Thessaloniki FC

Liga Europa. Ronda eliminatoria. Jornada 2 Jueves 02/10 21:00h. Árbitro Igor Pajac. Estadio Balaídos. Canal Ninguna

FÚTBOL

Celta de Vigo - PAOK de Salónica en directo hoy: partido de la Europa League

Sigue en directo el Celta de Vigo - PAOK de Salónica , partido de la Europa League, jueves 2 de octubre

Celta de Vigo - PAOK de Salónica en directo
Celta de Vigo - PAOK de Salónica en directo EP

17'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcos Alonso (Celta de Vigo) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Óscar Mingueza.
14'Icono
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
14'Icono
Falta de Mady Camara (PAOK).
12'Icono
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ilaix Moriba.

12'Icono
Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
11'Icono
Manuel Fernández (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'Icono
Falta de Giannis Konstantelias (PAOK).
9'Icono
Falta de Javi Rueda (Celta de Vigo).

9'Icono
Abdul Baba (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'Icono
Remate parado. Javi Rueda (Celta de Vigo) remate de cabeza muy escorado desde la derecha.
5'Icono
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
5'Icono
Joan Sastre (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app