Celta - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Barcelona afronta ante el Celta este domingo, 9 de noviembre, su partido de Liga correspondiente a la 12ª jornada del campeonato nacional, un duelo que tendrá el estadio de Balaídos como escenario.

El Barcelona no llega a la cita en su ... mejor momento de la temporada y mostrando en sus últimos partidos una fragilidad defensiva inquietante. El pasado miércoles no pasó del empate en la Champions frente al Brujas (3-3), mientras que en la Liga ha sembrado y el pasado fin de semana tuvo dificultades para conseguir los tres puntos ante el Elche (3-1). Hansi Flick ha tenido que reconstruir su equipo en los últimos encuentros debido a las lesiones y en Balaídos volverá a contar con destacadas ausencias.

El Celta, tras un mal inicio de curso, parece haber levantado el vuelo en las últimas jornadas, en las que dos victorias consecutivas le llevaron a terminar la pasada jornada en el puesto 12º de la clasificación. Los gallegos llegan a la cita después de vencer en el último partido en el campo del Levante (1-2), con goles de Mingueza y Román. Horario del Celta - Barcelona de LaLiga hoy El atractivo Celta - Barcelona, encuentro que se disputa este domingo en el estadio Balaídos y correspondiente a la jornada 12 de la Liga, está programado para las 21.00 horas. Un partido en el que se prevé que el estadio vigués roce el lleno. Dónde ver el Celta - Barcelona en televisión y online El encuentro de Liga entre el Celta y el Barcelona podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus (dial 54). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 12 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.

