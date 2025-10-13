Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL

Cazorla dispara contra los que le acusan de estar detrás del despido de Paunovic

«No puedo permitir que ensucien mi imagen porque siempre he intentado sumar en todos los sentidos», afirma el capitán del Real Oviedo

El Oviedo despide a Paunovic, primer entrenador que cae en Primera: lo sustituye Luis Carrión

Cazorla dispara contra los que le acusan de estar detrás del despido de Paunovic
Cazorla dispara contra los que le acusan de estar detrás del despido de Paunovic EFE

J. V. C.

Algunos días después de anunciarse la destitución del serbio Veljko Paunovic como entrenador del Real Oviedo, Santi Cazorla, capitán del equipo, ha querido aprovechar una protocolaria comparecencia de prensa en las instalaciones deportivas de El Requexón para acallar los rumores que le señalan como ... voz injuriosa en dicha decisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app