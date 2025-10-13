Cazorla dispara contra los que le acusan de estar detrás del despido de Paunovic

Algunos días después de anunciarse la destitución del serbio Veljko Paunovic como entrenador del Real Oviedo, Santi Cazorla, capitán del equipo, ha querido aprovechar una protocolaria comparecencia de prensa en las instalaciones deportivas de El Requexón para acallar los rumores que le señalan como ... voz injuriosa en dicha decisión.

Así, el asturiano ha dedicado primeramente unas palabras a Paunovic y a sus asistentes: «Me gustaría agradecer al anterior cuerpo técnico. A Pauno, con el que hablé ayer personalmente para agradecerle el trabajo mientras que hemos estado juntos. Él, Claudio, Nuno, Fortune y Alberto son parte de esta historia para siempre, les deseo lo mejor. Es lo mínimo que se puede hacer a nivel de grupo y como primer capitán».

Y luego, aunque ciertamente «no tenía pensado hablar de esto», se ha detenido en el susodicho asunto, porque «quiero dejar las cosas claras, una vez empiezan a afectarle a mi familia», a pesar de que suponga «darle el minuto de gloria a los que se inventan cosas».

«Llevo 22 años de profesional y podéis informaros allá donde he estado, con presidentes, directores deportivos, que yo nunca he tenido nada que ver en las decisiones de un club. A mí me tienen que juzgar como futbolista —si estoy viejo o acabado, que probablemente muchos tengan razón—, pero no puedo permitir que ensucien mi imagen porque siempre he intentado sumar en todos los sentidos. No me duele, pero sí me han molestado ciertos comentarios, sobre todo cuando uno no ha hecho nada y afectan a la gente que yo más quiero».

Por otro lado, Cazorla también ha valorado la situación actual del equipo y ha dado la bienvenida públicamente a Luis Carrión, el nuevo entrenador contratado.