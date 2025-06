Castigan a seis niños del Newell's argentino por hacerse una foto con un jugador del máximo rival

Es tal el escándalo provocado en Argentina, que en la víspera de un importante partido ante Chile, el seleccionador de fútbol de la vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni, tuvo que salir al paso de una noticia que lo eclipsa todo.

Este martes se ... conoció que seis niños (9 años de edad) que juegan en la Escuela Malvinas Argentinas, perteneciente a la cantera del Newell's, fueron sancionados por su club al difundirse una foto en la que posan con Malcorra, centrocampista del Rosario Central, equipo vecino y máximo rival. A los críos les quitaron la beca y les suspendieron por tres meses.

El enorme revuelo hizo que horas más tarde el presidente de Newell's, Ignacio Astore, saliese al paso para negar el castigo que había sido confirmado rotundamente por Carlos Panciroli, coordinador de la citada Escuela Malvinas, que describió la medida adoptada como «ejemplificadora».

«Esa foto generó muchas cosas y más aun en el momento en que vivimos, por eso se tomó una medida con el fin de preservar la vida cotidiana en la entidad. A lo mejor, nos equivocamos, pero con los doce padres y madres se acordó en una reunión esta medida y todos estuvieron de acuerdo», abundó Panciroli.

«Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell's. Hay que respetar el escudo, la camiseta y por eso debíamos sentar un precedente», argumentó el coordinador de la Escuela.

Sorprendente y posteriormente, Ignacio Astore compareció para dar una versión totalmente opuesta: «Yo me acerqué a Malvinas, donde tuve una reunión con las mamás y los papás de los nenes. No se tomó una medida disciplinaria contra los chicos o las familias; al contrario, algunos padres quisieron sacar a los chicos del club porque recibían amenazas telefónicas, según ellos, de otros papás de la categoría».

«El único que puede quitarle la beca soy yo. Y no se le va a quitar nadie —afirmó categórico el presidente—. Para mí es una locura, pero la ciudad está así. Estamos hablando de chicos en edades formativas, no son castigos. Había padres con temor a agresiones, porque siempre hay gente que no piensa que son chicos de ocho o nueve años de edad. Algunos padres entraron en angustia y lloraron».

«El lunes tengo una reunión con los papás de los chicos. Yo pertenezco a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y la AFA ve con malos ojos todo esto; es entendible. Estos chicos van a retomar su actividad normal si a los padres se les termina la angustia», concluyó.

Lionel Scaloni sobre la foto de los jugadores de Newell's con Ignacio Malcorra. Brillante. pic.twitter.com/sH3rpyN2bG — VSports Team (@VSportsTM) June 4, 2025

Durante la rueda de prensa habitual previa a cada partido de la selección argentina, Scaloni abordó también el asunto: «Vi la foto de los chicos de Newell's con Malcorra y realmente hay que valorar que quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera división, algo con lo que sueñan. Tiene que ser algo normal. Si yo hubiese tenido la oportunidad, me la hubiese sacado sin importar la camiseta. Ojalá sirva de experiencia y que no haya castigo, sino que haya más fotos de estas. Es el ejemplo que tenemos que dar. Malcorra dio el ejemplo, esto tiene que servir de experiencia».