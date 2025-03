De la carretilla al trenecito: el Unión Adarve rompe con la tradición en las fotos de sus once iniciales

La numeración del 1 al 11 en las camisetas de los jugadores ha desaparecido y el negro de los uniformes arbitrales ha ido dando paso a llamativos colores en sus vestimentas. En un fútbol en el que las alineaciones se recitan ahora acompañadas por el juego de luces de los focos de los estadios y en el que las jugadas polémicas son revisadas en monitores a pie de hierba, aún se mantienen vivas algunas de las tradiciones que han acompañado a este deporte a lo largo de tres siglos, como la formación de los equipos iniciales para ser inmortalizados por los fotógrafos antes de los encuentros. Una costumbre que, en el caso del Unión darve, también tiende a pasar a la historia, o al menos como se conocía hasta ahora, porque esta temporada los componentes de este popular club madrileño (Segunda Federación) han decidido romper con la seriedad de la foto de su once titular.

La solemnidad y el formalismo de ese momento se han convertido en el caso de este conjunto del Barrio del Pilar en una variopinta colección de divertidas imágenes -según las califican ellos- que nada tienen que ver con el habitual pose de los futbolistas. En el último duelo ante el Illescas tampoco se vio una hilera de jugadores de pie acompañados por otra con el resto de compañeros agachados, ese día la instantánea para la hemeroteca captó a los titulares haciendo la carretilla.

Juanma y Adri Jiménez, dos de los capitanes, son los promotores de una iniciativa que la plantilla del Adarve tiene la intención de continuar hasta el final de temporada, según confirman a ABC desde el club. «La formación del once inicial será distinto en cada uno de los encuentros», explican desde la entidad, donde no se ve como un problema ni se considera una falta de respeto al fútbol, tampoco a los rivales, que sus jugadores salgan en la foto haciendo la carretilla o todos en línea agarrados de las manos, como ocurrió el día de la visita al campo de la Gimnástica Segoviana.

«Nos parece perfecto. El Adarve es un club muy familiar, de barrio, y los jugadores simplemente muestran la alegría y la comunión que existe en su vestuario. La idea nace dentro de la caseta, todo el mundo está de acuerdo y colabora en mayor o menor medida, no vemos ningún inconveniente en que lo hagan porque no se quiere faltar al respeto a nadie», insisten a este periódico.

Desde la primera jornada

Los jugadores rompieron el molde de la foto habitual previa a los partidos desde la primera jornada de liga, pero en el club no se empezaron a dar cuenta hasta el tercer encuentro, cuando las anómalas formaciones empezaron a llamar la atención de directivos y aficionados. Hasta ese tercer duelo, simplemente parecía una mala colocación o un mero despiste de los futbolistas en el momento de posar ante los fotógrafos. Desde el cuerpo técnico tampoco se pone ninguna objeción a esta nueva moda.

EL HUMOR POR BANDERA En la imagen superior, los jugadores del Unión Adarve en su estadio del Barrio del Pilar frente al Montijo. Sobre estas líneas, las formaciones realizadas ante la Gimnástica Segoviana y contra el cacereño en sus partido de liga de Segunda Federación

«En el club tenemos ahora cada fin de semana la curiosidad de ver qué han preparado los jugadores. Es una idea que surgió única y exclusivamente por humor, por desnaturalizar un poco la rigidez de la foto del once inicial, y muestra el buen ambiente y lo unido que se encuentra nuestro vestuario».

No es, sin embargo, la primera vez que se ve algo así en el mundo del fútbol porque la selección de Gales, por ejemplo, ya ha sorprendido en más de una ocasión con formaciones iniciales poco comunes. Lo que no es ya habitual es que cada jornada de liga los jugadores de un equipo inventen nuevas maneras de formar, algunas realmente tan pintorescas como haciendo la carretilla.

«Los clubes rivales no se han quejado nunca, es verdad que nos preguntan cuál es el motivo o la explicación de esas formaciones, pero nunca se ha sentido nadie ofendido. Que quede claro que con estas fotos nunca se busca ni se falta a nadie al respeto, de hecho, nuestros jugadores de quien primero se ríen es de ellos mismos», añaden desde el Adarve, que, sin embargo, sí ha tenido críticas en las redes sociales cuando han publicado algunas de esas imágenes previas a los partidos. «Una foto fuera de contexto puede parecer lo que no es y hay gente que no lo ve bien, pero es porque no conocen el trasfondo y el origen de estas fotos', aseguran desde el conjunto del barrio del Pilar.

La peculiar iniciativa de sus jugadores ya despierta también la curiosidad en otros campos y ahora cada domingo se les espera no solo para comprobar sus habilidades sobre el campo, también para ver su nueva invención para la foto inicial.