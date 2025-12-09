Cárcel para varios futbolistas de Primera en el escándalo de las apuestas de Turquía

Un tribunal de Turquía ha encarcelado a 20 sospechosos, entre ellos varios jugadores de la Superliga —máxima categoría de fútbol del país—, en espera de juicio correspondiente a la investigación del escándalo sobre apuestas, según informó este martes la agencia de noticias estatal Anadolu.

La semana pasada, los fiscales ordenaron la detención de 46 personas —futbolistas, presidentes de clubes, comentaristas y un árbitro— por apuestas internas en las ligas profesionales turcas.

Anadolu informó que entre los detenidos y posteriormente encarcelados en esa operación se encuentran Metehan Baltaci y Mert Hakan Yandas, jugadores de Galatasaray y Fenerbahce respectivamente, así como el ex presidente del Adana Demirspor Murat Sancak.

Baltaci le dijo al tribunal que había realizado apuestas en algunos partidos cuando era jugador del equipo juvenil y que no lo había hecho después de unirse al primer equipo del Galatasaray.

Según publica el periódico 'Sabah', en su declaración Yandas negó haber apostado en los partidos que se le imputan.

Por su parte, Sancak aseguró que no tenía una cuenta de juego y que nunca había realizado una apuesta en ningún encuentro, informó el diario 'Cumhuriyet'.

El mes pasado, la Federación de Fútbol de Turquía suspendió a 149 árbitros y asistentes después de que una investigación descubriera que los funcionarios de las ligas profesionales estaban apostando en los partidos.

La red se amplió luego con la detención de ocho personas, entre ellas el presidente de un club de primera división, y la suspensión de 1.024 jugadores de todas las ligas, a los que la federación (TFF) impuso prohibiciones.

Aún no se ha fijado la fecha del juicio.