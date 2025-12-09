Suscribete a
Cárcel para varios futbolistas de Primera en el escándalo de las apuestas de Turquía

Baltaci, del Galatasaray, y Yandas, del Fenerbahce, dos de los jugadores que esperan en prisión la celebración del juicio

Baltaci, futbolista del Galatasaray
Reuters

Estambul

Un tribunal de Turquía ha encarcelado a 20 sospechosos, entre ellos varios jugadores de la Superliga —máxima categoría de fútbol del país—, en espera de juicio correspondiente a la investigación del escándalo sobre apuestas, según informó este martes la agencia de noticias estatal Anadolu.

