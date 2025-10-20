Caos en Tel Aviv: suspenden el derbi Maccabi-Hapoel tras violentos disturbios y enfrentamientos con la policía

Es inneglabe que en los tiempos que corren la política y el fútbol están mezclados. Los disturbios de este fin de semana que se vivieron en Israel a raíz del derbi entre el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv escenifican esta realidad. Las ... autoridades tuvieron que cancelar este domingo el partido por «desórdenes públicos y disturbios violentos». El día terminó con 13 detenidos y tres agentes heridos por el lanzamiento de granadas de humo y artefactos piroténicos.

Unos 30.000 espectadores tuvieron que evacuar el estadio de Bloomfield, según informó la televisión israelí. La cancelación del encuentro supuso un duro revés para los aficionados del Maccabi después de que se prohibiera a sus seguidores asistir al partido de Europa League contra el Aston Villa que se disputará el próximo 6 de noviembre debido a que la policía británica expresó su preocupación por posibles protestas fuera del estadio.

«Conducta desordenada, disturbios, agentes de policía heridos y daños a la infraestructura: esto no es un partido de fútbol, es una violación del orden y un acto de violencia grave», afirmó la policía en un comunicado. La directiva del Hapoel mostró su indignación por la decisión de las autoridades: «Por las conversaciones preliminares previas al partido, parecía que la policía se estaba preparando para una guerra más que para un evento deportivo», afirmó el club en un comunicado publicado en las redes sociales.

«Todo el mundo vio los impactantes vídeos, con niños pisoteados por caballos y agentes de policía golpeando indiscriminadamente a los aficionados», afirmaron acusando a la policía de tomar el control del deporte. El líder de la oposición, Yair Lapid, también aprovechó el incidente para atacar al ministro del Interior israelí. «A la interminable lista de fracasos del incompetente ministro Itamar Ben Gvir, esta noche se ha añadido la incapacidad de facilitar un partido de fútbol en el Estado de Israel», publicó Lapid en las redes sociales.

Críticas de antisemitismo antes del partido del Aston Villa contra el Maccabi de Tel Aviv

La tensión vivida este domingo se suma a las críticas que realizó el primer ministro británico, Keir Starmer, tras la decisión «equivocada» anunciada por las autoridades de Reino Unido el pasado jueves prohibiendo la entrada de los aficionados del Maccabi al partido del Aston Villa por lo que puede suceder.

This is the wrong decision.



We will not tolerate antisemitism on our streets.



The role of the police is to ensure all football fans can enjoy the game, without fear of violence or intimidation.https://t.co/8aBeqE4qbA — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 16, 2025

«Esta es una decisión equivocada. No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles. El papel de la policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del partido sin temor a la violencia ni a la intimidación», dijo Starmer en su perfil de X. De hecho, su gobierno está trabajando para revocar la prohibición impuesta.