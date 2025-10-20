Suscribete a
ABC Premium

Caos en Tel Aviv: suspenden el derbi Maccabi-Hapoel tras violentos disturbios y enfrentamientos con la policía

Alrededor de 30.000 personas tuvieron que abandonar el estadio de Bloomfield

Marruecos toca el cielo con el Mundial sub-20 y avisa de su potencial

Los disturbios antes del partido entre el Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv
Los disturbios antes del partido entre el Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv redes sociales

D.S.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es inneglabe que en los tiempos que corren la política y el fútbol están mezclados. Los disturbios de este fin de semana que se vivieron en Israel a raíz del derbi entre el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv escenifican esta realidad. Las ... autoridades tuvieron que cancelar este domingo el partido por «desórdenes públicos y disturbios violentos». El día terminó con 13 detenidos y tres agentes heridos por el lanzamiento de granadas de humo y artefactos piroténicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app